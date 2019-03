Ordonanta care modifica OUG 114, taxa pentru banci si noul indice pentru credite, publicata in Monitorul Oficial

Ziare.

OUG nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial nr. 245, cele mai multe modificari facandu-le in OUG 114/2018.Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile, respectiv fara numerar, creditele pentru autoritatile publice, titlurile de stat si creditele pentru programele guvernamentale (Prima Casa etc.), sunt de: 0,4% pe an, pentru bancile care detin o cota de piata mai mare sau egala cu 1%; 0,2% pe an, pentru cele cu o cota de piata mai mica de 1%. Noile prevederi se aplica pentru taxa datorata de banci incepand cu acest an. Bancile pe pierderi nu achita noua taxa, taxa nu poate depasi profitul bancii si este deductibila.Pentru anul 2019, pentru fiecare banca, rata este redusa proportional pana la 0%, daca se ating urmatoarele tinte: creste creditarea cu 8%, diminueaza diferenta dintre dobanda la credite si cea la depozite cu 8% si aceasta din urma diferenta este de 4 puncte procentuale.Mai exact, taxa nu se datoreaza si nu se declara la nivelul primului semestru in urmatoarele situatii: daca a indeplinit 100% tinta de crestere a creditarii; sau daca a indeplinit 100% tinta de diminuare a marjei de dobanda, sau daca nivelul procentual agregat al cresterii creditarii si al diminuarii marjei de dobanda este cel putin 100%.Noul act normativ modifica modul in care este calculata rata pentru credite, incepand cu data de 2 mai 2019 - se aplica creditelor acordate consumatorilor dupa aceasta data, precum si refinantarii creditelor acordate consumatorilor aflate in derulate la aceasta data."Pentru creditele acordate in moneda nationala, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului.Indicele de referinta pentru credite acordate in lei cu dobanda variabila se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei si reprezinta rata de dobanda calculata ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara.Indicele de referinta se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de fiecare institutie de credit pentru trimestrul urmator", mai arata noile modificari.In prezent, pentru creditele in lei se aplica marja bancii si indicele ROBOR, care reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei, astfel ca este un indicator al pietei monetare, iar din anul 2010 a fost stabilit de Guvern drept referinta in functie de care sa fie stabilite ratele creditelor.