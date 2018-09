Piraeus Bank Romania isi schimba numele

Ziare.

com

"Procesul de rebranding va incepe la sfarsitul anului 2018 si va continua in lunile care vor urma. Trecerea la noul brand va fi vizibila, gradual, pe parcursul intregului proces. Activitatea bancii se va desfasura normal.Toate angajamentele contractuale incheiate intre banca si clientii sai raman active si nu vor fi afectate de adoptarea noii identitati de brand", se subliniaza intr-un comunicat de presa emis de Piraeus Bank Romania.Modificarea se face in conditiile in care Piraeus Bank Romania a fost achizitionata de catre JCF IV Tiger Holdings S.ar.l ., entitate apartinand grupului JC Flowers & Co. Este prima investitie pe care fondul o face pe piata din Romania si in Europa Centrala si de Est.Finalizarea procesului de tranzitie catre noul brand va fi anuntat de banca tuturor clientilor sai.Cu sediul in Bucuresti, Piraeus Bank Romania opereaza prin 100 de unitati bancare, are 1.200 de angajati si aproximativ 130.000 de clienti activi.La finele anului trecut, PBR era pe locul 11 in topul bancilor in functie de active, cu active in valoare de aproximativ 6,447 miliarde de lei, reprezentand o cota de piata de 1,51%, in scadere de la 1,67%, in anul anterior."Avem sustinerea unui investitor international de anvergura, a carui forta financiara, dar si expertiza ne permit sa imbratisam standardele unui banking modern", a spus Dominic Bruynseels, presedintele executiv al Piraeus Bank Romania.J.C. Flowers & Co. este unul dintre cele mai mari fonduri de private equity, dedicat investitiilor globale in industria serviciilor financiare - gestioneaza active de aproximativ 6 miliarde de dolari si are birouri in New York si Londra. Fondat in 1998, J.C. Flowers & Co. a investit peste 15 miliarde de dolari in 53 de companii de portofoliu din 18 tari, intr-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, ce includ domeniul bancar, asigurari, reasigurari, servicii financiare specializate si servicii de management al activelor.