Piraeus Bank se retrage din Romania si vinde totul unui fond de investitii

Tranzactia a fost aprobata de board-ul directorilor Piraeus Bank si de Fondul Elen de Stabilitate Financiara, urmand sa fie solicitat acordul autoritatilor de reglementare din Romania. Tranzactia ar urma sa se incheie in prima jumatate a anului 2018."Vanzarea operatiunilor bancare din Romania reprezinta un alt pas major pentru indeplinirea la timp a planului de restructurare a grupului convenit cu Directoratul General pentru Concurenta al Comisiei Europene, precum si pentru implementarea planului strategic al grupului, Agenda 2020", afirma intr-un comunicat directorul general al grupului, Christos Megalou.El a mai spus ca este multumit in mod special de faptul ca Piraeus Bank Romania va fi detinuta de un fond de investitii cu o experienta semnificativa in domeniul serviciilor financiare."Piraeus Bank are un profil solid de solvabilitate, lichiditati si de calitate a activelor, in economia cu cel mai ridicat ritm de crestere din Uniunea Europeana. Suntem nerabdatori sa lucram cu Piraeus Bank Romania pentru finalizarea achizitiei si crearea unei banci independente puternice in sectorul bancar dinamic din Romania", a afirmat directorul general al JCF, Christopher Flowers.La 30 septembrie, Piraeus Bank Romania detinea active totale in valoare de 1,5 miliarde de euro. Banca opereaza 99 de unitati, are 1.300 de angajati si aproximativ 150.000 de clienti activi.J.C. Flowers este un fond de investitii globale dedicat industriei serviciilor financiare. Infiintat in 1998, JCF a investit peste 15 miliarde de dolari in 50 de companii, din 17 tari in domenii precum bancar, asigurari si reasigurari, firme de investitii in instrumente financiare, finante specializate si administrarea de active.Cu active in valoare de circa 6 miliarde de dolari in administrare, J.C. Flowers are birouri in New York si Londra.