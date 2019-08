Probleme cu plati, carduri sau darea in plata? Rezolvate prin CSALB

Miercuri, 14 August 2019, ora 10:27

In general, cererile primite la Centru se refera la credite, rate si comisioane. Si totusi, Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) solutioneaza o gama variata de probleme pe care consumatorii le intampina in relatia cu institutiile financiar-bancare.Solutiile propuse de conciliatori pot fi pentru cele mai diverse solicitari, de la rezervarea unei vacante, la situatii legate de bani alocati prin programe finantate din fonduri europene.In ultimii 3 ani, CSALB a primit solicitari si a gestionat cazuri foarte variate. Un caz aparte l-a constituit solicitarea uni consumator din al carui cont fusese debitata suma pentru o rezervarea unei vacante, desi site-ul de rezervari il anuntase ca are un card invalid.Ca urmare a interventiei CSALB, Banca la care avea cardul i-a restituit suma achitata. Situatii conflictuale cu institutiile financiare ce pot fi rezolvate prin conciliere apar si in cazul achizitiilor online.Spre exemplu, diferenta de curs dintre momentul platii si momentul procesarii platilor poate fi solicitata bancii si returnata.In ultimii ani CSALB a solutionat pozitiv si dosare ale clientilor care au facut cerere de dare in plata a locuintei. Scopul acestora a fost ca, prin negocierea cu banca, intermediata de CSALB, sa isi poata pastra apartamentul. Si au reusit!Unul dintre cazurile inedite, solutionat de CSALB, a fost cel al unui consumator din Maramures care avea nevoie de eliberarea unor sume de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. Interventia conciliatorilor a dus la rezolvarea spetei.Ce trebuie stiut este ca va puteti adresa CSALB intr-o multitudine de cazuri: daca aveti popriri asupra sumelor exceptate de la executare (de exemplu, asupra banilor alocati prin programe finantate din fonduri europene); plati eronate sau probleme cu transferurile bancare; desfiintari de depozite inainte de scadenta sau alte probleme legate de depozitele bancare; situatii referitoare la asigurari financiar-bancare sau la cardurile de credit.