Profilul consumatorului roman care apeleaza la Centrul de Solutionare Alternativa in relatia cu banca sau IFN-urile

Vineri, 28 Iunie 2019, ora 18:25

Aproape 65% dintre cei care se adreseaza Centrului sunt solicitanti din randul populatiei active, din mediul urban

Cele mai multe cereri adresate CSALB fac referire la

credite de nevoi personale in lei

Capitala si judetul Ilfov inregistreaza cele mai multe cereri

Modalitati de comunicare preferate de consumatorii care se adreseaza CSALB

Despre CSALB

Care este profilul consumatorului de servicii financiare si ce anume solicita acesta, rezulta din studiul facut pe baza cererilor formulate de romani:Desi, in continuare, barbatii depun cele mai multe cereri la CSALB - aproximativ 58%, numarul femeilor care apeleaza la metoda concilierii este in usoara crestere comparativ cu rezultatele anului trecut (42% in 2019 vs 40% in 2018).Se observa ca segmentul de varsta care prefera serviciile de conciliere este format din persoane active din mediu urban, preponderent 31-40 de ani la 32,57% si 41-50 la 32,37%. O surpriza placuta este procentul de 16,92% din segmentul de varsta 51 - 60 de ani, care arata gradul de incredere in alternativa oferita de CSALB, care nu gaseste in varsta o bariera.Din totalul celor 1.909 de cereri inregistrate in perioada ianuarie 2018 - aprilie 2019, 35% provin din mediul rural, procent in crestere, comparativ cu datele inregistrate in intervalul ianuarie 2017 - martie 2018, cand au fost de numai 12%, lucru imbucurator, care arata accesibilitatea (online, prin aplicatia mobile sau prin posta) si simplitatea acestui serviciu (documentatie usor de completat), care justifica gradul de penetrare in crestere si in mediul rural.Procentul de 65% din mediul urban se inscrie intr-o rata de normalitate data raportul urban vs rural al penetrarii serviciilor de creditare.Concluzia care se poate trage este ca serviciile CSALB sunt disponibile tuturor romanilor, din toate mediile, din toate zonele tarii, iar informatiile despre existenta si avantajele Centrului, au depasit cu brio bariera de informare din mediului rural.Daca ne referim la categoriile de credite pentru care se romanii adreseaza solicitari catre CSALB, cele mai frecvente sunt creditele de nevoi personale - 70%, in timp ce pentru creditele ipotecare, cererile ating 30%.Interesant este splitul cererilor in functie de moneda creditelor. Exista un echilibru intre solicitarile pentru credite in moneda Euro (28%) si CHF (25%) . Solicitarile pentru credite in lei ating 42% din cazuri, un procent normal, corelat cu piata pentru acest tip de credit. In doar 5% dintre cereri sunt analizate credite in moneda americana.Daca ne uitam la, adresate de consumatori Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar se observa ca cele mai numeroase sunt legate de gasirea unei solutii pentru rezolvarea problemelor 30%, comisioane 30%, conversie credit 10% si situatii legate de Biroul de Credit 7%., a declaratAtentia si dorinta ca de avantajele implementarii directivei europene sa se bucure cat mai multi romani au facut ca reprezentantii Centrului sa se implice activ in promovarea serviciilor oferite, prin intermediul Caravanei CSALB, care a strabatut, in perioada 2018-2019, judetele: Cluj, Constanta, Iasi, Dolj si Bihor.Rezultatele acestei Caravane nu au intarziat sa apara, consumatorii din mediul urban continuand sa genereze cele mai multe solicitari caatre CSALB,, de la aproape jumatate, cat erau in 2018 (48,98%).Datorita gradului mare de penetrare si vitezei internetului, chiar si in mediul rural,, facilitand astfel comunicarea intre solicitant si Centru.Nu mai exista bariere de comunicare. Telefonul mobil ne este la indemana permanent, iar aplicatia de mobil CSALB se doveste un instrument util in rezolvarea problemelor cu banca. 55% dintre cererile trimise de la lansarea aplicatiei vin prin intermediul acesteia, lucru care arata preocuparea Centrului ca acest serviciu sa fie cat mai accesibil pentru consumatorii din intreaga tara.Doar 9,8% dintre sesizarile adresate Centrului sosesc prin Posta, iar 5,6% sunt depuse direct de catre consumatori la sediul CSALB.Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridica autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridica, infiintata in baza Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, ce transpune la nivel national Directiva 2013/11/UE privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE.