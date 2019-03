Banca Austriei a analizat creditele luate de romani: Avem datorii mici, dar un mare risc de neplata

Doar 15% din PIB credite pentru populatie

Cea mai mare rata mediana de indatorare

Totodata, insa, are si cea mai ridicata pondere a gospodariilor vulnerabile la obligatiile financiare aferente creditelor contractate, cu cel mai mare procentaj al unui raport intre obligatiile de plata si venitul lunar de peste 40%, ceea ce se constituie intr-un risc relativ ridicat de neplata.Astfel, aparent stam mult mai bine fata de cea mai ridicata rata consemnata de Polonia (34%) si de media a zece state din centrul si sud-estul Europei (grup abreviat CESSE-10 in lb. engleza, ce include Bulgaria, Romania, Ungaria, Croatia, Cehia, Polonia, Serbia, Bosnia, Macedonia si Albania), care au avut o medie de 26% in anul 2017 (vezi graficul de mai jos).Trebuie subliniat ca, in afara de Ungaria, Romania este singura tara din grupul CESSE-10 care a inregistrat o scadere a ponderii datoriei gospodariilor in PIB atat in perioada 2008 - 2013 (cand s-au manifestat efectele crizei economice), cat si in intervalul 2013 - 2017 (dupa depasirea crizei si reluarea cresterii economice robuste).De retinut, OECD atragea atentia in 2017 asupra riscurilor potentiale crescute de avansul creditelor. In regiunea CESSE-10, ponderea creditelor imobiliare se situeaza undeva pe la 60% din total, adica la mijlocul intervalului clasic de 40% pentru economiile emergente si 80% in economiile devoltate.Doua tari au atras atentia autorilor raportului, Romania si Albania, prin rata relativ ridicata ca valoare mediana a gradului de indatorare al gospodariilor, undeva in jur de 30% (ceva mai ridicata la noi si ceva mai redusa la albanezi) . Acest indicator contrasteaza clar cu scara de risc masurata in termeni macroeconomici ca pondere a creditelor in PIB (vezi graficul de mai jos).Citeste mai multe despre Raport al Bancii Nationale a Austriei: Romanii - datorii mici, dar risc de neplata mare pe Curs de Guvernare