Rezultate Libra Internet Bank 2019 - crestere organica, parteneriate cu fintech-uri si active de peste 6,5 miliarde lei

In 2019, banca a continuat sa investeasca puternic in tehnologie si sa ramana deschisa catre parteneriatele digitale.Astfel, Libra Internet Bank a devenit prima banca din Romania care a exportat tehnologie bancara in cadrul unui proiect international de plati instant printr-o aplicatie de mesagerie - Moneytou powered by Mastercard - si a pus bazele colaborarii cu fintech-ul britanic Monese, concretizata la inceputul acestui an.In acelasi timp, Libra Internet Bank a investit si in extinderea retelei teritoriale proprii si a deschis 4 sucursale noi, la Focsani, Cluj, Bucuresti si Slobozia., a declaratIn 2019, valoarea activelor Libra Internet Bank a ajuns la 6,53 miliarde lei, cu 20% mai mult decat in 2018 (5,46 miliarde lei). De asemenea, soldul creditelor a depasit 4 miliarde lei, in crestere cu 23% fata de valoarea inregistrata in 2018 (3,25 miliarde de lei), iar soldul surselor a fost de 5,65 miliarde lei, in crestere cu 19% fata de finalul lui 2018 (4,76 miliarde de lei). In acelasi timp, rata de neperformanta a ramas la un nivel sub media pietei, cu o valoare inregistrata de 1,70%, la finalul anului trecut., a adaugat Emil Bituleanu.Din perspectiva cotei de piata, Libra Internet Bank si-a consolidat pozitia, printr-o crestere constanta, in ultimii ani. Astfel, daca in anul 2016, valoarea cotei de piata a bancii era de 0.86%, la finalul anului 2019, aceasta a ajuns la 1.32%.Libra Internet Bank, membra a grupului american de investitii New Century Holdings (din 2003), este una dintre cele mai dinamice banci din Romania.Cu o retea de 55 de sucursale, banca este specializata in domenii precum profesiile liberale, dezvoltatorii imobiliari, agribusiness-ul sau segmentul IMM-urilor si acorda o atentie deosebita tehnologiei moderne si parteneriatelor cu fintech-urile.