Romania e singurul stat din UE unde bancile nu isi pot deduce integral pierderile din vanzarea de credite neperformante

Cum este in celelalte state membre UE

Ziare.

com

Tara noastra este singura din UE aflata in aceasta situatie, arata un studiu realizat de Deloitte la solicitarea Asociatiei Romane a Bancilor si citat de Profit.ro Regimul fiscal al deductibilitatii creantelor instrainate a fost modificat de la 1 ianuarie 2018, initial prin OG 25/2017, iar apoi prin legea 72/2018 de aprobare a acestei ordonante.Legea prevede ca deductibilitatea este plafonata la 30% din valoarea pierderii nete care reprezinta diferenta dintre pretul de vanzare si valoarea creantei vandute.Institutiile financiare vor datora impozitul asupra a 70% din diferenta dintre pretul de vanzare si valoarea creantelor scoase din conturile bilantiere si instrainate.In cazul specific al tranzactiilor cu creante neperformante scoase in afara bilantului, institutiile financiare datoreaza impozitul asupra sumei pe care o incaseaza de la cumparator si asupra a 70% din diferenta dintre valoarea creantei vandute si pretul de vanzare al acesteia.Potrivit studiului Deloitte, 22 de state membre acorda deductibilitate integrala la calculul impozitului pe profit pentru pierderile inregistrate de catre institutiile de credit ca urmare a vanzarii de creante rezultate din credite neperformante.Cehia, Slovacia si Polonia impun anumite limitari, dar acorda si posibilitatea deducerii integrale in anumite conditii.Grecia acorda deductibilitate integrala, dar ulterioara momentului vanzarii, iar Lituania pe baza unei solutii fiscale anticipate sau opinii ale autoritatilor fiscale.