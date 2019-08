A. Paunescu, CSALB: Vrem sa imbunatatim rata cererilor acceptate de banci

Dezideratul pentru 2019 al CSALB este scaderea ratei de refuzuri din partea bancilor la sub 30%, in conditiile in care in acest moment exista banci care sustin acest procent. Cu toate acestea, anumite banci trag in jos procentul de acceptare a dosarelor, contribuind la o medie actuala de 40%-45% de refuzuri.

Peste 2000 de romani au evitat procesele costisitoare cu banca sau IFN-urile, in ultimii 3 ani, apeland la metoda concilierii!

Cati romani au evitat procesele cu bancile sau IFN-urile apeland la Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB)?

Cum ati caracteriza activitatea CSALB in primele 6 luni ale lui 2019 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut? Ce credeti ca a influentat aceasta evolutie?

Care sunt asteptarile CSALB pentru urmatoarea jumatate de an? Sunteti pregatiti pentru preluarea si procesarea unui numar mai mare de dosare?

Din numarul total de dosare, cate au fost solutionate favorabil pentru consumatori si cate nefavorabil?

Pentru ce situatii se adreseaza consumatorii Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB)?

Ce sume au fost reduse de banci pentru cei care au apelat la conciliatorii CSALB?

Cum credeti ca va evolua interesul bancilor vizavi de procedura negocierii? Ce asteptari aveti in acest sens pentru urmatoarea jumatate de an?

Ce ne puteti spune despre conciliatori? Cati conciliatori are CSALB si ce pregatire au?

Numarul romanilor care apeleaza la Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) pentru gasirea unei solutii de rezolvare a unui conflict cu banca sau IFN este in continua crestere.Asta inseamna, spune Alexandru Paunescu, membru al Colegiului de Coordonare al CSALB , ca tot mai multi consumatori au aflat de existenta centrului si au inteles ca litigiile se pot solutiona si prin negocierea cu bancile sau institutiile financiare nebancare.In cei trei ani de activitate a CSALB, suma obtinuta in urma negocierii intre consumatori si banci se cifreaza la aproximativ un milion si jumatate de euro.Alexandru Paunescu a precizat ca Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar isi propune pentru acest an sa imbunatateasca rata cererilor acceptate de catre banci. In acest moment, procentul de refuzuri este de aproximativ 40-45% din cererile pe care CSALB le primeste.Au ales calea negocierii, in locul instantei, pana in acest moment, 1.150 de consumatori. Este vorba de numarul de cereri pe care l-a primit CSALB pana acum.Sunt aproximativ 90% din cererile pe care le-am primit in intreg anul 2018, deja la 6 luni si jumatate din 2019, ceea ce este un rezultat imbucurator, pentru ca asta inseamna ca din ce in ce mai multi consumatori au aflat de Centrul de Solutionare Alternativa si de faptul ca exista aceasta varianta de gasire a unei solutii de rezolvare a unui conflict cu banca, varianta in afara instantei.Ce a dus la aceasta crestere, care din punctul nostru de vedere este una extrem de imbucuratoare? Probabil ca au aflat mai multi dintre consumatori de existenta centrului, au inteles despre ce e vorba in ceea ce inseamna solutionarea alternativa a litigiilor, au inteles ce inseamna sa negociezi cu bancile, au vazut rezultatele pe care alti consumatori le-au avut si au avut incredere sa vina la CSALB.Noi asta am spus intotdeauna, ca e nevoie de incredere, banca si consumatorul neavand nimic de pierdut in aceasta procedura de solutionare alternativa, numita conciliere.Asteptarile noastre nu au legatura cu consumatorii neaparat. Numarul de cereri pe care le primim la CSALB este unul imbucurator, este unul care a crescut de la an la an. Ceea ce ne preocupa in acest moment este scaderea numarului de refuzuri din partea bancilor.Atunci cand o cerere este depusa de un consumator, nu inseamna automat ca aceasta cerere se transforma intr-un dosar. Trebuie ca banca sa fie de acord sa intre in procedura de solutionare alternativa, sa negocieze cu consumatorul, pentru ca procedura de solutionare alternativa este una voluntara.Nu e obligatorie pentru banci, exista posibilitatea pentru acestea sa refuze. Pentru ca in urma unei analize facute pe 2018 a rezultat ca exista in continuare un procent destul de ridicat de refuzuri din partea bancilor, acesta e dezideratul nostru, este ceea ce ne propunem, ca pe partea din an care a mai ramas din 2019 sa imbunatatim rata cererilor acceptate de catre banci. In acest moment procentul de refuzuri este de aproximativ 40-45% din cererile pe care le primim. Inclusiv numarul de dosare a crescut, dar nu in tandem cu cererile.Pentru ca procentul de cereri pe care le-am primit este mai mare decat procentul de cereri transformate in dosare. Si pentru 2019 dezideratul este sa scadem per total rata de refuzuri din partea bancilor la sub 30%, in conditiile in care in acest moment exista banci care au acest procent. Dar mai sunt si alte banci care trag in jos procentul respectiv si pe medie avem un 40%-45% de refuzuri.Nu exista o solutionare favorabila sau nefavorabila pentru consumatori. Negocierea este acceptata sau nu de catre consumatori, este acceptata sau nu de catre banca. Adica, atunci cand un dosar se solutioneaza printr-o hotarare emisa de catre un conciliator, exista o solutie care este win-win, ambele parti au de castigat din aceasta procedura, in sensul ca intr-o perioada scurta de timp partile au ajuns la un rezultat prin negociere, sunt capabile sa mearga mai departe cu derularea contractului. Iar atunci cand cele doua parti nu se inteleg se emite o incheiere de catre un conciliator.Asta nu inseamna ca a pierdut consumatorul sau a pierdut banca. Asta inseamna ca cele doua parti nu au ajuns la un numitor comun. Ideea este sa nu plasam consumatorul intotdeauna in centrul castigului sau al pierderii pentru ca aici este vorba de doua parti implicate. Nu suntem in instanta, ca o parte sa castige si cealalta sa piarda, ci suntem intr-o solutionare alternativa, intr-o negociere. Si atunci partile au amandoua de castigat, chiar daca nu au ajuns la un rezultat, pentru ca au incercat sa ajunga la acel rezultat prin negociere. In ceea ce priveste numarul de hotarari pe care conciliatorii le-au dat anul acesta, sunt aproximativ 93% din dosarele solutionate finalizate prin hotarari, adica cele doua parti au ajuns la un rezultat.Doar 7% din cazuri au fost solutionate cu incheiere, adica cele doua parti s-au retras din procedura sau nu au fost de acord cu solutia la care s-a ajuns prin intermediul conciliatorului. Ceea ce este un procent extrem de imbucurator pentru ca acest raport de incheieri versus hotarari este unul din ce in ce mai favorabil pentru ambele parti. Am avut la inceput aproximativ jumatate hotarari, iar acum avem 93%, ceea ce reprezinta un trend imbucurator.Sunt cam trei cazuistici importante si toate converg intr-un rezultat care se numeste scaderea ratei lunare. Toata lumea vrea sa ajunga prin diverse variante la scaderea ratei lunare. Vorbim despre solicitari cu privire la eliminarea unor comisioane, la diminuarea unor comisioane, la scaderea soldului si de asemenea solicitari de gasirea unor solutii.Consumatorii nu au identificat o varianta anterior intrarii in procedura de solutionare, dar au cerut CSALB sa gaseasca o solutie de rezolvare a problemei. Problema, repet, fiind aceea de a gasi o solutie pentru diminuarea ratei lunare.Suma obtinuta in urma negocierii intre consumatori si banci se cifreaza la aproximativ un milion si jumatate de euro. Este vorba de suma care a rezultat in urma negocierilor pe parcursul acestor 3 ani de cand CSALB isi desfasoara activitatea. De asemenea, inca se pastreaza recordul de suma obtinut in urma unei negocieri, si anume aproximativ 44.500 de euro.A fost o solutionare alternativa pe parcursul acestui an, la inceputul anului 2019. A fost o varianta combinata de a se ajunge la aceasta suma, diminuarea unui comision, asta insemnand o suma ce urmeaza sa nu mai fie platita pana la finalul contractului, recuperarea sumei platite in baza acelui comision de la momentul incheierii contractului pana la emiterea hotararii si de asemenea o reducere a soldului.Se vede clar o imbunatatire a ceea ce inseamna o negociere intre banci si consumatori. Din partea bancilor este o abordare din ce in ce mai putin birocratica, pentru ca in aceasta chestiune numita solutionare alternativa sunt implicate mai multe departamente.Fiind vorba despre institutii care au de respectat o multime de reguli impuse de reglementarile europene, procesul de negociere este destul de laborios, dar asteptam de la banci sa isi imbunatateasca capacitatea de negociere, un mandat mai lax pentru cei care participa la procedura de negociere propriu-zisa si incercarea de a diminua sau de a renunta la principalele motive de refuz pentru intrarea in solutionare alternativa. Cam asta ne dorim de la banci pentru perioada urmatoare.In acest moment sunt 21 de conciliatori cu care colaboreaza CSALB. As spune ca in proportie covarsitoare sunt de formatie juridica, pentru ca doar unul dintre acesti conciliatori este de formatie economica, este auditor. Ceilalti toti sunt juristi, avocati, mediatori, unii dintre ei profesori universitari, oameni cu o bogata activitate profesionala.Noi am impus o limita de minimum 10 ani in domeniul economic sau juridic; sunt oameni care nu mai au ce sa dovedeasca din punct de vedere profesional, pentru ca deja au ajuns la anumite standarde de profesionalism.De asemenea, aceasta cifra de 21 de conciliatori poate fi ajustata in functie de numarul de dosare pe care CSALB il are de solutionat. In functie de numarul de cereri putem sa intram in colaborare cu mai multi conciliatori.