S-a trezit cu 2.000 de miliarde de euro in cont, din cauza unei erori bancare

Ziare.

com

"Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat ca am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru presa belgiana.Barbatul a explicat ca in urma cu ceva timp isi introdusese datele bancare pe un site la care se abonase, insa dupa ce a observat ca este taxat cu 35 euro pe luna a decis sa isi inchida abonamentul. Apoi, a constatat ca suma astronomica intrata in cont provine de pe aceasta platforma."Am telefonat la serviciul impotriva fraudei bancare. Cei de acolo nu mi-au putut oferi explicatii (...) Personal, nu cred ca a fost vorba de o eroare informatica si nici de o tentativa de escrocherie", a declarat el. Pentru siguranta, belgianul a luat decizia de a-si bloca acest card.Situatia "neplacuta" a fost rezolvata vinerea trecuta, cand cele doua mii de miliarde de euro au zburat din contul belgianului, la fel de usor cum au intrat, fara alte explicatii.Cu toate astea, barbatul continua sa primeasca pe retelele de socializare mesaje de la persoane care ii solicita tot felul de donatii.