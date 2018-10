Secretul bancar din Elvetia a fost restrans: Romania nu schimba informatii pentru ca nu respecta regulile de confidentialitate

Ziare.

Administratia Fiscala Federala din Elvetia a anuntat vineri ca la sfarsitul lunii septembrie a efectuat primul schimb de date referitoare la conturile clientilor, potrivitSecretul bancar mai este mentinut in unele privinte - autoritatile elvetiene nu pot afla in mod automat ce au cetatenii in conturile bancare din tarile lor, de exemplu - dar vremurile in care profesionistii europeni bine platiti puteau sa pastreze bani peste granita, departe de fiscul tarii de origine, au luat sfarsit.In urma presiunilor internationale, secretul bancar din Elvetia a fost restrans pe parcursul anilor, ceea ce inseamna ca persoanele bogate din toata lumea nu mai pot folosi statul elvetian pentru ascunderea averilor. Schimbarile au pus Elvetia in concurenta puternica cu centre financiare aflate in dezvoltare puternica, cum sunt Hong Kong si Singapore.Schimbul initial de informatii urma sa aiba loc cu statele Uniunii Europene plus alte: Australia, Canada, Guernsey, Islanda, Insula Man, Japonia, Jersey, Norvegia si Coreea de Sud.", a precizat Administratia Fiscala Federala din Elvetia.Transmiterea datelor catre Australia si Franta a fost amanata "pentru ca aceste state nu au putut furniza inca date Elvetiei, din motive tehnice", a precizat institutia, adaugand ca nu a primit inca date din Croatia, Estonia si Polonia.Aproximativfinanciare inregistrate la FTA colecteaza date referitoare la milioane de conturi si le trimite agentiei fiscale elvetiene.FTA trimite la randul ei informatii referitoare la aproximativ 2 milioane de conturi statelor partenere.Informatiile includ numele detinatorului, adresa, tara de rezidenta si numarul de identificare fiscala, precum si institutia raportoare, balanta contului si veniturile din capital. Acestea permit autoritatilor sa verifice dacaSchimbul anual de date va fi extins anul viitor la circa, cu conditia ca acestea respecte conditiile privind securitatea si confidentialitatea datelor.Forumul Global pentru Transparenta si Schimb de Informatii in Scop Fiscal al OCDE verifica implementarea acordului de catre statele partenere.