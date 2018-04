Redirectioneaza.ro simplifica strangerea de fonduri pentru ONG-uri

Problema rezolvata

Pasii pe care ii ai de facut pentru a sustine un ONG

Intri pe redirectioneaza.ro

Citesti despre proiectele sau cauzele fiecarui ONG inclus pe platforma si alegi catre care vrei sa redirectionezi 2% din impozit.

Completeazi formularul de pe pagina ONG-ului ales.

Descarci fisierul PDF si il printeazi.

Adaugi CNP-ul, semneazi formularul si apoi ai urmatoarele optiuni:

- Il trimiti prin posta, cu scrisoare recomandata, catre unitatea ANAF de care apartii

- Il trimiti prin curier sau posta la adresa ONG-ului si acesta se va ocupa de depunerea lui. Gasesti adresa in pagina ONG-ului.

Ziare.

com

Cu ajutorul acestei aplicatii web, colectarea formularelor 230 privind redirectionarea impozitului pe venit devine mult mai simpla pentru ONG care urmaresc obtinerea de venituri din aceasta sursa.Echipa de voluntari a Code for Romania a dezvoltat acest instrument care este oferit gratuit pentru a sprijini organizatiile non-guvernamentale.Dupa cum stii, an de an poti alege in ce fel sa fie folositi cei 2% din impozitul pe venit, sustinand o cauza in care crezi.Din pacate, numarul persoanelor care nu completeaza acest formular 230 este foarte mare si de obicei exista doua cauze - odata este procesul greoi, apoi este vorba de lipsa unei centralizari de date cu privire la ONG-urile ce pot fi sustinute.Pe cealalta parte, ONG-urile se straduiesc sa transmita mesajul legat de redirectionare, dar e dificil sa atinga un numar mare de contribuabili in lipsa de resurse necesare.Aici intervine rolul platformei redirectioneaza.ro, care centralizeaza informatii despre foarte multe ONG-uri din Romania si faciliteaza redirectionarea catre acestea a 2% din impozitul pe venit.O parte din solutie este digitalizarea formularului #230, prin care se elimina nevoia ca organizatiile non-guvernamentale si sustinatori ca tine sa fie nevoiti sa se intalneasca fata in fata pentru a sprijini o cauza comuna.Astfel, ONG pot aloca mai mult timp cauzei caruia i se dedica, fiind scutiti de nevoia de a petrece timp si resurse pentru demararea de actiuni publice offline.Pasii pe care ii ai de parcurs pentru a redirectiona 2% pentru un ONG sunt simpli:Aplicatia devine un instrument care incurajeaza spiritul civic. Nu doar ca poti sa completezi formularul, dar poti si sa faci cunoscuta platforma prietenilor, familiei, colegilor.Astfel mesajul ajunge la tot mai multe persoane, iar efectele pozitive ale fondurilor generate de cei 2% se vor resimti prin puterea mai mare a ONG-urilor de a sustine cauzele carora se dedica.Desigur, daca esti specialist in IT, comunicare, analiza sau design, te poti alatura Code for Romania si te poti implica in dezvoltarea uneia dintre aplicatiile care au ca scop cresterea transparentei, a deschiderii datelor publice, sprijinirea educatiei si a accesului liber la servici.