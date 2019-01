Statul nu mai reuseste sa se imprumute de la banci cat isi doreste

Guvernul a impus o taxa pe activele bancilor, daca ROBOR depaseste nivelul de 2%

Luni s-au vandut titluri de stat de numai 248,8 milioane de lei, 62% din volumul cerut de MFP, de 400 de milioane, dintr-o emisune scadenta in iunie 2023. Si oferta de bancilor a fost mai mica decat cea ceruta, de numai 327 de milioane de lei, potrivit Curs de guvernare.In schimb, dobanzile cerute de banci au crescut, randamentul mediu fiind de 4,41% (maxim acceptat de 4,43%), fata de cel inregistrat pentru aceeasi scadenta in 24 decembrie, de 4,34%. Atunci, insa, bancile au subscris 925 de milioane de lei, cu peste 50% mai mult decat ceruse statul (600 de milioane de lei).Media randamentelor la ofertele respinse ale bancilor a fost de 4,45%.Cresterea randamentelor la obligatiuni survine atunci cand dobanzile cresc sau cand pretul titlurilor scad, ca urmare a tendintei detinatorilor de a le vinde, din cauza deteriorarii perceptiei pietei fata de capacitatea de plata a datornicului. Joi, MFP a mai inregistrat o licitatie partial nereusita , in care a adjudecat titluri scadente in aprilie 2026 in valoare de numai 246 de milioane, dintr-o oferta de 333 de milioane, mai mica decat cererea statului 400 de milioane.Citeste mai multe despre Statul nu mai reuseste sa ia bani de la banci cat isi doreste - ultima licitatie de titluri de stat s-a subscris la 62% pe Curs de guvernare Amintim ca bancile sunt grav afectate de ordonanta ce cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019 a adoptata in 21 decembrie de Guvern Printre masurile prevazute in ordonanta se numara impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel ROBOR mai mare de 2%.Asadar, taxa va fi, potrivit OUG, de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat in plus o cota de 0,2.