Sume record reduse de banci pentru cei care au apelat la conciliatorii CSALB

Vineri, 12 Iulie 2019, ora 12:43

Bancile sunt dispuse sa negocieze

La finele a trei luni de discutii cu ambele parti, conciliatorul Roxana Mustatea a reusit sa obtina pentru cel imprumutat stergerea unei datorii aproape egala cu suma imprumutata initial consumatorului.Mai exact, acesta a fost scutit de plata a. Practic, banca a acceptat stergerea unei datorii aproape egale cu suma imprumutata initial consumatorului."Vorbim despre un caz social in care banca a acceptat stergerea unei sume importante si conditii mai bune de plata pentru diferenta care a ramas de achitat. Cresterea sumelor pe care institutiile financiar-bancare le scad din sold sau din costul creditelor dovedeste ca bancile sunt dispuse sa negocieze cu adevarat conditii mai bune pentru consumatori.Dar ambele parti au de castigat, deoarece isi pot continua relatia contractuala si, prin alegerea concilierii, a negocierii, evita rezolvarea litigiilor in instanta", a spusIn decizia bancii de a acorda consumatorului aceasta scutire la plata, a contat latura profund sociala a cazului. "Este un caz care a fost analizat, inainte de toate, uman, nu din punct de vedere financiar. Toata lumea - atat CSALB, cat si banca - l-a tratat ca atare: mai mult cu sufletul si mai putin pe baza cifrelor.Banca a acordat o diminuare a soldului de 44.600 de euro, care reprezinta aproape intreaga suma pe care consumatoarea a imprumutat-o in 2007. Pentru diferenta care a ramas de plata, banca a impartit suma in rate cu dobanda fixa. Practic, rata lunara va fi de aproximativ 1.000 de lei in perioada urmatoare", a spuscare a solutionat acest caz.Dar acesta nu este singurul caz record din punct de vedere valoric - anul trecut, ca urmare a negocierii dintre consumator si banca, realizata de CSALB, un bucurestean a reusit sa obtina un beneficiu dePrin procedura desfasurata in cadrul CSALB i-a fost anulata perceperea pe viitor a comisionului de administrare, in cuantum de 35.000 de euro, plus restituirea comisionului de acordare a creditului, in valoare de 3.770 de euro."Cresterea sumelor pe care institutiile financiar-bancare le scad din sold sau din costul creditelor reprezinta dovada faptului ca bancile sunt dispuse sa negocieze cu adevarat conditii mai bune pentru consumatori, in scopul continuarii relatiilor contractuale cu acestia si pentru rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, iar nu in instanta", a spusconciliatorului Marieta Avram au durat, timp in care au avut loc discutii cu ambele parti implicate, banca si consumatorul."Este un caz special prin valoarea mare a creditului, prin faptul ca acest consumator nu se incadra in dispozitiile legii darii in plata, ceea ce insemna ca, din punct de vedere judiciar, consumatorul nu avea alte alternative decat calea negocierii.Dar, pentru ca acest credit a fost acordat pe o perioada foarte mare, solutia propusa a fost de a rezolva in acest moment doar o parte dintre problemele ridicate. Restul pot fi rezolvate intr-o alta etapa de negociere, prin intermediul CSALB", a spuscare a solutionat acest caz."Filosofia concilierii este noua in Romania, dar incepe sa isi faca tot mai mult loc in mentalul colectiv. Iar asta se intampla datorita unui lucru foarte interesant: daca in instanta litigiile sunt judecate dupa litera legii, la CSALB sunt judecate in echitate. Mai exact, conciliatorii incearca sa repuna partile in echilibru.Expertiza pe care ei o aduc in dosarele de conciliere ar trebui sa reprezinte pentru consumatori si banci un garant si un argument in sine pentru corectitudinea, impartialitatea si eficienta procedurii derulate in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar", puncteaza