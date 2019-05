UE va amenda sapte banci mari, pentru ca au manipulat piata valutara

Ziare.

Celelalte trei banci sunt Royal Bank of Scotland, UBS si o banca mai mica din Japonia,, au declarat doua persoane apropiate situatiei, citate de Reuters.Bancile pot beneficia de o reducere de 10% a amenzilor, daca isi vor recunoaste vina.In schimb, Credit Suisse, care a anuntat anterior ca nu a identificat nicio neregula, contesta acuzatia antitrust a UE.Nu este clar daca Comisia Europeana va putea finaliza cazul la timp pentru a amenda si banca elvetiana in urmatoarele saptamani.Autoritatile antitrust europene, care au investigat cazul in ultimii sase ani, ar putea aplica amenzi echivalente cu 10% din cifra de afaceri obtinuta la nivel global, pentru incalcarea reglementarilor europene, au refuzat sa comenteze.Este posibil ca UE sa anunte deciziile impotriva bancilor pe parcursul urmatoarelor saptamani, in loc sa le anunte pe toate in aceeasi zi, au spus sursele.Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan, Royal Bank of Scotland si UBS au incheiat acorduri intr-un caz similar din Statele Unite, fiind amendate cu o suma cumulata de peste 2,8 miliarde de dolari.Potrivit autoritatilor americane, bancile au maniplat pietele valutare prin intermediul unor camere de chat cu nume precum "The Cartel," "The Mafia" si "The Bandits' Club".