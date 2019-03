Casa de marcat s-a defectat. Ce este de facut?

Care sunt pasii necesari pentru trimiterea in service a casei de marcat?

Amenzi usturatoare pentru operatorii economici care nu respecta legea

Afla ce trebuie sa faci in cazul unei defectiuni a casei de marcat si cum poti sa pastrezi evidenta operatiunilor pana reusesti o sa repari.In momentul in care casa de marcat se strica, in calitate de utilizator, ai obligatia de a instiinta distribuitorul care ti-a livrat dispozitivul sau service-ul distribuitorului.In acelasi timp, este nevoie sa treci in cartea de interventii a casei de marcat, ora si data la care ai semnalat defectiunea si sa pastrezi si confirmarea ca ai anuntat defectarea aparatului de marcat.Dupa ce ai semnalat defectiunea, conform contractului cu unitatile acreditate pentru service, ai obligatia de a te prezenta cu aparatul defect la sediul unitatii de service.In caz contrar, daca contractul stipuleaza, tehnicianul se va deplasa pana la tine, pentru a inspecta casa de marcat si pentru a te instiinta de procedurile necesare reparatiei.Mai mult decat atat, daca echipamentul se afla in perioada de garantie, distribuitorul este obligat sa ii schimbe piesele defecte gratuit. In caz contrar, reparatiile necesare vor fi realizate constracost.Cum pastrezi evidenta operatiunilor pana la repunerea in functiune a casei de marcat?In calitate de operator al casei de marcat, pana cand dispozitivul va fi reparat si repus in functiune, ai urmatoarele obligatii:- Sa treci in registrul special si in raportul fiscal, toate operatiunile pe care le efectuezi. Totodata, trebuie sa emiti facturi fiscale, atunci cand clientii iti solicita acest lucru. Conform art., alin.4 din OUG 28/1999, cele doua documente (registrul special si raportul fiscal) sunt necesare pentru verificarea veniturilor si pentru stabilirea impozitelor si a taxelor pe care le datorezi bugetului de stat. Cu exceptia taximetrelor, toti utlizatorii casei de marcat vor avea nevoie de acest registru, completat fara modificari, stersaturi sau adaugiri.- Registrul special trebuie sa fie sigilat, cu paginile numerotate si prezentat organului fiscal unde platiti taxe si impozite.- In momentul in care reparatia casei de marcat a luat sfarsit, aceasta se va repune in functiune. Reprezentantul service-ului va trece in registrul special data si ora la care casa de marcat a fost din nou folosita. In calitate de operator, ai obligatia de a pastra registrul special timp de 10 ani, pe parcursul carora vei completa, ori de cate ori va fi necesar, in cazul unei noi reparatii.In cazul in care nu vei fi de acord cu reparatiile sau nu te conformezi obligatiei de a anunta defectiunea casei de marcat unitatilor acreditate, amenzile variaza de la 4000 pana la 10000 de lei. Iata cateva situatii:- Amenzi pentru refuzul de a incheia contracte de service pentru perioada de post-garantie a casei de marcat.- Amenzi pentru necompletarea, distrugerea sau nefolosirea registrului special.- Amenzi pentru refuzul de a anunta unitatile acreditate de service in legatura cu defectiunea casei de marcat.- Amenzi pentru refuzul de a merge cu casa de marcat la service-urile autorizate, alegand alte mijloace de reparatie.- Amenzi pentru refuzul de a permite reprezentatilor service-ului sa constate defectiunea si sa repare casa de marcat.