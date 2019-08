Cei 5.000 de euro gasiti de un preot in timpul vizitei papei Francisc la Blaj nu au fost inca revendicati

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, comisar sef Luminita Prodan, a declarat ca plicul cu 5.000 de euro pierdut pe Campia Libertatii, in zona toaletelor amplasate in sectorul VIP, nu a fost revendicat, deocamdata, de catre proprietar., acolo unde a fost depus in custodie si unde trebuie pastrat timp de sase luni.Pe perioada derularii evenimentelor publice prilejuite de vizita papei Francisc la Blaj, un preot a gasit un plic cu 5.000 de euro . Plicul era cazut jos, pe podea, intr-una din toaletele amplasate in sectorul VIP.Preotul a predat plicul cu bani politistilor. Tinand cont de zona in care a fost gasit plicul, pagubasul este un barbat.Pe Campia Libertatii din Blaj au fost prezenti, atunci, peste 100.000 de oameni, dintre care cateva mii in sectorul VIP.Potrivit Codului Civil, daca bunul ori pretul nu este pretins de proprietarul originar, el va fi considerat lucru fara stapan si remis gasitorului pe baza de proces-verbal. In acest caz,prin ocupatiune.Daca gasitorul refuza sa preia bunul, acesta revine comunei sau orasului pe teritoriul caruia a fost gasit si intra in domeniul privat al acestuia.