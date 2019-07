De anul viitor, BNR lanseaza o noua bancnota - va avea chipul unei femei

Ziare.

"Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis, in sedinta din 30 iulie a.c., lansarea in circulatie, in cursul anului 2020, a unei bancnote care va avea pe una dintre fete portretul Ecaterinei Teodoroiu, eroina cazuta in lupta in timpul Primului Razboi Mondial. Bancnota va avea valoarea nominala de 20 de lei.Aceasta valoare nominala a mai fost utilizata in istoria emisiunilor de bancnote romanesti si se regaseste printre cele aflate in circulatie in zona euro", se arata intr-un comunicat al BNR BNR precizeaza ca alegerea imaginii Ecaterinei Teodoroiu are o dubla semnificatie."Banca Nationala a Romaniei sustine astfel preocuparile pentru consolidarea egalitatii de gen, in linie cu initiativele altor banci centrale din lume. De asemenea, BNR marcheaza inca o data implinirea Centenarului Romaniei Mari, onorand imaginea unui erou al Marelui Razboi de Reintregire", puncteaza reprezentantii bancii.Consiliul de Administratie al BNR considera ca promovarea "imaginii unei femei pe o bancnota cu putere circulatorie este un demers care raspunde unui interes public legitim - de promovare a personalitatilor feminine - ce a gasit o larga sustinere in societatea romaneasca. Banca Nationala a raspuns inca de anul trecut acestui demers prin alegerea imaginii Reginei Maria pentru bancnota aniversara de colectie dedicata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918".Macheta bancnotei, elementele de siguranta si identificare, precum si data exacta a lansarii in circulatie vor fi facute in curand publice.A.G.