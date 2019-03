DIICOT: Trei suspecti cumparau produse de pe site-uri de anunturi cu bancnote false de 50 de euro

Ziare.

Trei persoane sunt suspectate ca achizitionau de pe site-uri de profil diferite bunuri, precum telefoane sau masini, folosind bancnote false de 50 de euro."Din activitatea infractionala, acestia ar fi obtinut bunuri de peste 25.000 de lei", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada mai 2018 - noiembrie 2018, un numar de 3 suspecti au initiat un grup infractional organizat avand ca scop savarsirea infractiunilor de punere in circulatie de valori straine falsificate si inselaciune, prin achizitionarea de telefoane mobile si a altor bunuri de la persoane care au postat anunturi de vanzare pe site-uri de profil, in schimbul unor bancnote in cupiuri de 50 de euro false, membrii grupului actionand in diferite orase din tara, dar si in municipiul Bucuresti", arata DIICOT.Liderul gruparii procura bancnotele false, identifica persoanele de la care urma sa fie achizitionate telefoanele mobile sau alte bunuri (ex. autoturism, televizor), coordonand activitatea de achizitie desfasurata de catre ceilalti membri ai grupului.Grupul structurat format din cei trei suspecti a actionat in perioada septembrie - noiembrie 2018, iar membrii sai au detinut o cantitate insemnata de moneda straina falsificata si au pus in circulatie o asemenea moneda in valoare de 3.600 de euro, in scopul obtinerii unor foloase patrimoniale injuste prin inducerea in eroare a mai multor persoane vatamate, carora le-au creat pagube materiale in valoare de 3.600 de euro si 7.700 de lei, prejudiciu stabilit la acest moment al cercetarilor.Modul coordonat in care membrii grupului au actionat rezulta din numarul actelor materiale savarsite intr-o perioada relativ scurta de timp, aproximativ trei luni (8 actiuni ce indeplinesc fiecare tipicitatea infractiunilor de punere in circulatie de moneda straina falsificata si inselaciune, in forma consumata sau tentativa), plasarea pe piata a unui numar de 72 de bancnote in cupiura de 50 de euro, dar si modalitatea coordonata in care aceste persoane au actionat, arata DIICOT.In urma cercetarilor s-a stabilit ca liderul grupului urmarea postarile de anunturi de pe o platforma online de profil si contacta vanzatorii, achita contravalorea unor servicii cu astfel de moneda straina cunoscand ca este falsificata, se prezenta sub o identitate nereal si inducea in eroare persoanele vatamate prin substituirea produselor initiale cu mulaje din plastilina.La sediul DIICOT Pitesti vor fi duse, pentru audieri, zece persoane.