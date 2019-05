BRD opreste temporar sistemul informatic de carduri

Ziare.

Drept urmare, reteaua de ATM-uri si POS-uri a bancii nu va fi disponibila in intervalul respectiv."In noaptea de duminica, 12 mai 2019, spre luni, 13 mai 2019, vom realiza o operatiune de modernizare a sistemului nostru informatic de carduri. In consecinta, intre orele 00:00 si 06:00, detinatorii de carduri BRD nu vor putea realiza operatiuni cu acestea in Romania sau in strainatate, iar reteaua de ATM-uri si POS-uri a bancii nu va fi disponibila", se arata in comunicat.Banca recomanda clientilor sa isi asigure o rezerva de numerar in cazul in care vor trebui sa faca plati in intervalul respectiv.Banca are o retea de 723 de unitati, aproximativ 2,4 milioane de carduri si o retea de acceptare de aproximativ 27 000 POS-uri si mai mult de 1 600 ATM-uri. Activele totale ale bancii erau, la finalul lunii martie 2019, de 54,4 miliarde lei (11,42 miliarde euro).In Romania, principalii competitori ai BRD sunt Banca Transilvania si BCR.