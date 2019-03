Adrian Vasilescu acuza o incercare de a sicana BNR: Partidul care ar indrazni sa vanda un gram de aur ar iesi din istorie

Vasilescu: ROBOR-ul a devenit un personaj despre care se discuta foarte mult si in necunostinta

In opinia sa, discutia despre rezerva de aur este doar o incercare de a sicana Banca Nationala."Acum sunt discutii despre aur si se spun multe minuni in spatiul public. Chiar se spune ca PSD-ul ar vrea sa aduca aurul in tara ca sa-l vanda. Asta e o poveste. Chiar daca ar gandi asa niste oameni din PSD ca 'hai sa aducem aurul in tara sa-l vindem', asta nu se poate intampla in Romania, pentru ca Romania este bolnava de mitul aurului si partidul care ar indrazni sa vanda un gram de aur ar iesi din istorie.Asa ceva nu exista. Deci nu asta e problema cu aducerea aurului in tara. Este doar o incercare de a sicana Banca Nationala. Altceva nimic", a spus Adrian Vasilescu, miercuri, la The Financial Conference, citat de Agerpres.Amintim ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si senatorul PSD Serban Nicolae au depus la finalul lunii trecute la Senat o propunere legislativa care prevede ca depozitele de aur constituite de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in strainatate nu pot depasi 5% din cantitatea totala de aur constituita ca rezerva.Proiectul care modifica Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei mai prevede ca BNR va urmari mentinerea rezervelor la un nivel adecvat tranzactiilor externe ale Romaniei si, daca exista pericolul diminuarii rezervelor, sa prezinte un raport Parlamentului si Guvernului.In aceeasi conferinta, Vasilescu a explicat in ce context a ajuns indicele ROBOR o vedeta a ultimilor aproape doi ani, iar acesta a ramas neinteles."Lucrul cel mai important care mi se pare ca se discuta in aceste zile este ROBOR. ROBOR-ul a devenit un personaj, nu mai este un indicator economic, este un personaj al spatiului public, despre care se discuta foarte mult in ultima vreme si foarte mult in necunostinta de cauza", a spus Adrian Vasilescu, citat de Mediafax.Consilierul de strategie al BNR a localizat inceperea acestor discutii despre ROBOR la data de 15 septembrie 2017, cand indicele ROBOR la 3 luni a depasit 1%. In acea zi, Vasilescu era la o emisiune la Realitatea TV, iar premierul Mihai Tudose la sedinta CEX a PSD.Cel din urma, a iesit si a spus ca BNR nu este acasa, iar primul i-a raspuns, indirect, ca poate Guvernul nu este acasa, deoarece a influentat aceasta evolutie."Se intamplase ceva, ceva grav din punctul multora de vedere. Anume, dupa doi ani si jumatate, Romania uitase de inflatie, uitase de inflatie, pentru ca au fost cateva conjuncturi care au dus inflatia spre deflatie. Banca Nationala a spus ca nu este deflatie. Ne-am luptat foarte mult in spatiul public sa lamurim oamenii ca nu este deflatie. Deflatia atinge preturile relative - sa vedem ca preturile acestea scad. Doi ani ce au scazut? Sumele de pe etichete. Pe etichete, in magazine apar, intotdeauna, chiar daca scrie o singura suma, de fapt sunt doua, una este TVA-ul (...) si alta este pretul efectiv", a precizat Vasilescu.Azi au avut loc noi discutii intre banci si Ministerul de Finante pe OUG 114: Un punct nevralgic e noul calcul pentru ROBOR