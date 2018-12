BNR lanseaza de Craciun o moneda de aur. Iata cat costa

Ziare.

com

Conform unui comunicat al bancii , aversul monedei reda o reprezentare ecvestra a domnitorului Mihai Viteazul, inscriptia in arc de cerc ROMANIA, valoarea nominala de 10 LEI, stema Romaniei si anul de emisiune 2018.Reversul monedei are, in partea centrala, chipul lui Mihai Viteazul asa cum este prezentat pe aversul monedei de 10 ducati Mihai Viteazul, in partea de jos, reproducerea reversului monedei, iar in arc de cerc inscriptia "ISTORIA AURULUI - MONEDA DE 10 DUCATI MIHAI VITEAZUL".Monedele din aur, ambalate in capsule de metacrilat transparent, vor fi insotite de brosuri de prezentare redactate in limbile romana, engleza si franceza.Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se gasesc semnaturile guvernatorului BNR si casierului central.Tirajul pentru aceasta emisiune este de 500 monede din aur.Pretul de vanzare, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv brosura de prezentare este de 385 de lei.Monedele din aur cu tema Istoria aurului - moneda din aur de 10 ducati Mihai Viteazul au putere circulatorie pe teritoriul Romaniei. Lansarea in circuitul numismatic a acestor monede din aur se realizeaza prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.