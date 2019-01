BNR lanseaza monede special pentru preluarea presedintiei Consiliului UE

Ziare.

com

Conform unui comunicat al BNR, aversul monedei din aur reda harta Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019, momentul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene; inscriptia in arc de cerc "Romania", valoarea nominala "100 Lei", stema Romaniei si anul de emisiune "2019".Aversul monedei din argint reda harta Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019, momentul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene; inscriptia in arc de cerc "Romania", valoarea nominala "10 lei", stema Romaniei si anul de emisiune "2019".Aversul monedei din tombac cuprat reda harta Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019, momentul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene; inscriptia in arc de cerc "Romania", valoarea nominala "1 Leu", stema Romaniei si anul de emisiune "2019".Aversul monedei din alama, pentru colectionare, reda harta Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019, momentul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene; inscriptia in arc de cerc "Romania", valoarea nominala "50 Bani", stema Romaniei si anul de emisiune "2019".Reversul comun tuturor monedelor prezinta o compozitie ce contine logo-ul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si inscriptia circulara, Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.este de: 250 de seturi de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat); 250 monede din argint; 5.000 monede din alama, pentru colectionare.sunt: 1.965 de lei, exclusiv TVA, pentru setul de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat), inclusiv brosura de prezentare; 325 de lei, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv brosura de prezentare; 10 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din alama, pentru colectionare.Monedele din aur, argint, tombac cuprat si monedele din alama, dedicate preluarii de catre Romania, la 1 ianuarie 2019, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, au putere circulatorie pe teritoriul Romaniei.Lansarea in circuitul numismatic a monedelor se realizeaza prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.