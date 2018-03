BNR respinge acuzatiile Antena3: Aurul Romaniei e in siguranta la Banca Angliei

Care au fost acuzatiile

Anuntul este o reactie la acuzatiile aparute in cadrul unei emisiuni de televiziune de la Antena3, iar BNR respinge insinuarile care pun in discutie certificarea si legalitatea administrarii rezervei internationale.BNR sustine ca mentinerea aurului in custodie la Banca Angliei are ca scop, in primul rand, garantarea faptului ca Romania dispune de o rezerva de aur standardizata si disponibila a fi utilizata ca garantie in cazul unor operatiuni de finantare a tarii in situatii de criza, iar aurul nu poate fi folosit decat la instructiunile bancii centrale."Aurul aflat in custodie la Banca Angliei apartine in continuare Romaniei - si nu poate fi folosit decat la instructiunile exprese ale Bancii Nationale a Romaniei. O eventuala valorificare a stocului de aur ar implica o forma sau alta de instrainare, chiar daca ramane depozitat la Banca Angliei.Deciziile de natura strategica privind administrarea rezervei internationale a Romaniei (aur plus valute convertibile) se aproba, conform legii, de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei", se arata in comunicatul BNR.Pentru pastrarea in custodie, custodele - in acest caz Banca Angliei - nu remunereaza pe cel caruia ii presteaza servicii, potrivit BNR."Ca atare,nici unui client, fie banca centrala sau comerciala. Nici banca centrala a Romaniei, nici cea a Poloniei, nici cea a Bulgariei, nici cea a Italiei etc. nu primesc dobanda pentru aurul aflat in custodie la Banca Angliei si este firesc sa fie asa", se arata in comunicat.Totodata, BNR sustine ca apetitul fata de risc difera intre bancile centrale si chiar de-a lungul timpului in cazul aceleiasi banci centrale, in functie de conditiile pietei."In cazul BNR, obiectivele principale urmarite in activitatea de administrare a rezervelor internationale raman siguranta si lichiditatea, pentru a consolida bonitatea financiara internationala a Romaniei si pe aceasta baza, a reduce costurile de finantare internationala ale tarii.Preocuparea majora a Bancii Nationale la nivelul activitatii de administrare a rezervelor internationale este, in consecinta, practicarea unui management prudent si eficace al rezervelor, centrat pe diversificarea riscurilor bilantiere ale institutiei, siguranta si lichiditatea plasamentelor.Obtinerea unei performante investitionale cat mai ridicate este un obiectiv secundar, urmarit pe termen lung", se arata in comunicat.Totodata, plasarea aurului sau a altor active de rezerva in depozite la banci comerciale sau alte tipuri de institutii financiare, in operatiuni de arbitraj sau de tip speculativ, se face cu un risc - unul din cele mai importante fiind cel de contrapartida, potrivit BNR."Acest risc a crescut semnificativ odata cu ultima criza majora, si desi a scazut intre timp, nu a revenit la nivelul pre-criza. Materializarea acestui risc ar presupune chiar pierderea cantitatii de aur plasata la acea contrapartida", se arata in comunicat.In plus, programele de repatriere ale aurului anuntate de unele banci centrale au vizat mai putin aurul de la Londra, principalul centru de tranzactionare de pe piata aurului. Astfel, banci centrale precum cele ale Germaniei sau Olandei au repatriat intr-adevar o parte din cantitatea de aur depozitata in strainatate, dar cu predilectie pe cea din diferite alte centre (Paris, New York), potrivit BNR.Intr-o emisiune difuzata de Antena3, au fost facute acuzatii privind modul in care sunt administrate rezervele de aur ale Romaniei.Purtatorul de cuvant al bancii centrale, Dan Suciu, a declarat pentru Agerpres ca BNR a raspuns in repetate randuri la aceste acuzatii."In emisiunea moderata de dna Oana Zamfir, in data de 22 martie a.c., la postul de televiziune Antena 3, au fost facute din nou acuzatii - la care BNR a raspuns in mod repetat - in legatura cu rezerva de aur a Romaniei, de catre dl. Lucian Isar si acceptate fara verificare de catre moderatoarea emisiunii", a spus Suciu.El afirma ca informatiile despre BNR mentionate in emisiune au fost "rastalmacite" si "ignorate"."Desi BNR a pus la dispozitie o serie de date in legatura cu rezerva de aur a Romanei si explicatii de fond in legatura cu administrare acesteia, informatiile publice mentionate au fost ignorate si rastalmacite fie din neintelegere, fie cu vadita rea intentie. Mai mult, unele date au fost citate trunchiat", a subliniat purtatorul de cuvant.Totodata, purtatorul de cuvant al bancii centrale precizeaza ca BNR a furnizat explicatii, intr-o serie de materiale publicate pe site-ul institutiei, la sectiunea "opiniibnr" cu privire la "asa-zisul prejudiciu" invocat prin renuntarea la plasarea aurului drept contrapartida."Toate aceste materiale dovedesc, daca mai este nevoie, ca asa-zisul prejudiciu invocat este pur si simplu fara niciun fundament si descalificant pentru oricine il sustine ca atare. BNR reaminteste ca a calificat interventiile dlui Lucian Isar pe aceeasi tema, cu aceleasi false argumente, drept un 'un atac la reputatia bancii' si o incercare de a duce in derizoriu activitatea BNR, inca din august 2016 BNR constata ca aceste atacuri continua in acelasi mod si regreta faptul ca reprezentanti ai mass media ignora voit sau in necunostinta de cauza datele publice pe care BNR le pune la dispozitie si punctul de vedere al Bancii", se arata in declaratia citata.