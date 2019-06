CCR dezbate legea lui Dragnea care obliga BNR sa aduca aurul in tara

Ziare.

com

Liberalii au contestat in aprilie la CCR actul normativ initiat de parlamentarii PSD Liviu Dragnea si Serban Nicolae , care vizeaza limitarea rezervelor de aur ale tarii din strainatate Liderul PNL, Ludovic Orban, a precizat, la momentul sesizarii CCR, ca PNL nu isi doreste ca aurul Romaniei sa fie transformat in "ghiuluri si inele"."Vom ataca la CCR legea privitoare la aducerea aurului in tara. Daca va aduceti aminte, ministrul Economiei Badalau, intrebat fiind ce o sa faceti cu aurul Romaniei, o sa facem ghiuluri si inele, asta a declarat domnul Badalau", a afirmat Orban.La randul sau, deputatul USR Cosette Chichirau sustinea, in aprilie, ca actul normativ va pica la CCR. "Acest proiect va pica la CCR pentru ca incalca tratatul de functionare a UE, articolul 130", a spus ea.