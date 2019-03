De ce isi tine Romania o buna parte din rezervele de aur la Bank of England

Cine si de ce isi tine aurul la Banca Angliei

Pentru referinta internationala mai larga, ceva mai putin decat Coreea de Sud (104,4 tone, dar numai 1,1% din rezerve) sau Grecia (113,1 tone, dar 61,4% din rezerve).Ponderea aurului in rezervele internationale ale Romaniei este doar ceva mai mare de o zecime, aproximativ dublu fata de tari precum Polonia, Bulgaria sau Ungaria. Ea se incadreaza in uzantele internationale, unde cea mai mare (si surprinzatoare, data fiind originea comuna) diferenta regionala se consemneaza intre Slovacia si Cehia.Potrivit articolului "Central bank gold at the Bank of England" (de Ronan Manly) aparut in 2015, conturile nationale de aur detinut la Banca Angliei nu sunt publice si multe dintre bancile nationale aleg sa nu releve cat anume din aurul national este depus acolo sau la Federal Reserve din New York.Dezvaluirea unor asemenea date tine de practica recenta, iar multe dintre bancile centrale nu coopereaza in cazul unor intrebari directe referitoare la "imprastierile" aurului national.O cercetare derulata in acel an a aratat ca nu mai putin de 72 de state aveau aur depus la Bank of England, ceea ce explica diferenta uriasa intre aurul din rezerva Marii Britanii si cantitatea de metal pretios aflata pe teritoriul acesteia.In treacat fie spus, spre deosebire de alte cazuri din trecut,Potrivit World Gold Council, cantitatea de aur aflata in octombrie 2018 la Banca Angliei era de 163.796.000 de troy ounces (t oz.), care inseamna 5.077,6 de tone de aur fin. Un lingou tipic cantareste 400 t oz., respectiv 12,4 kg.Este a doua cea mai mare de cantitate de aur depozitat din lume, dupa cea detinuta de SUA (8.133,5 tone).