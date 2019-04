Pro Romania spune ca miza aducerii aurului in tara o reprezinta milioanele pe care le va castiga firma de transport

Ziare.

In opinia lui Nechifor, acest transport este adevarata miza a aducerii rezervei de 63 de tone de aur in Romania."Interesul este ca Liviu Dragnea sa ajunga presedinte (al Romaniei - n.red.) . Dragnea trage la presedintie si pentru asta face tot ceea ce face. Numai populism (...) E o prostie sa aduci aurul acasa (...) Avem idee cat ne costa sa aducem aurul acasa? Si-a pus cineva intrebarea cat costa sa aduci aurul acasa? (...) Nu-l duci cu Atlassib-ul sau cu alta firma de transport, nu-l duci cu punga de rafie, nu-l pui la cala la avion, nu-l legi sub mielusel, cum a trecut Hayssam.Aurul il aduci acasa pe multe milioane. Eu acolo m-as duce, acolo as sapa, sa vad ce firma e in Romania abilitata sa care aurul. Si va spun eu ca, daca o cautam, o vedem ca e in legatura cu Valcov, cu Dragnea si cu ailalti. Deal-ul asta e. Ca e la Londra sau la Bucuresti aurul, va spun eu ca, daca lor li se pare mai profitabil, il duc si inapoi. Deci il aduc si il duc", a spus Nechifor.Nechifor crede ca tot ce face Liviu Dragnea e doar populism, pentru a ajunge presedintele Romaniei si a scapa de problemele penale."Populismul lui Dragnea este foarte clar (...) Tot ce face Dragnea face doar cu scopul de a fi ales presedinte, de a-si muta toate problemele lui personale cinci ani de atunci incolo, cand vor fi deja prescrise", a mai spus Nechifor.Senatul a adoptat la inceputul acestei luni proiectul de lege prin care Banca Nationala a Romaniei este obligata sa aduca in tara aproape toata rezerva de aur tinuta in Londra, la Banca Angliei, initiat de presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, si de senatorul PSD Serban Nicolae.Proiectul mai are un singur pas pana la adoptare