Angajatii care in 2018 vor fi platiti in Bitcoin

De la inceputul anului viitor, angajatii companiei de Internet GMO Group din Japonia vor avea ocazia sa incerce aceasta metoda.Potrivit BBC , cele peste 4.000 de persoane care lucreaza acolo vor avea optiunea de a primi o parte din leafa sub forma de monede virtuale Bitcoin.Criticii spun ca ar fi vorba de o strategie de marketing, caci anuntul a fost facut in contextul in care interesul pentru domeniul fintech se afla la cote extrem de inalte.Mai mult, plata in Bitcoin e riscanta, caci moneda virtuala e foarte volatila: saptamana trecuta s-a depreciat masiv , iar apoi si-a recapatat peste noapte 50% din pierdere.Angajatii vor primi in Bitcoin o suma echivalenta valorii monedei virtuale dintr-o anumita zi, stabilita de comun acord. De exemplu, daca valoarea Bitcoin e de 10.000 de dolari, iar angajatul a fost de acord sa primeasca 1.000 de dolari din salariu in moneda virtuala, atunci i se va plati 0,1 Bitcoin.Ulterior, angajatul poate vinde imediat monedele digitale pentru a obtine aceeasi suma pe care ar fi primit-o daca ar fi optat pentru plata conventionala, sau le poate pastra pentru a le vinde mai tarziu, caz in care poate obtine mai multi bani sau aproape deloc.Tocmai de aceea, unii specialisti nu sunt de acord cu o astfel de metoda."Daca un angajat primeste salariul in Bitcoin, atunci e ca si cum ar primi un bilet la loterie", spune Massimo Massa, profesor de Finante la INSEAD. "In acest fel, angajatii sunt incurajati sa participe la un joc de noroc", adauga acesta.Important de subliniat este faptul ca nimeni nu poate garanta ca valorea Bitcoin va creste.In ciuda repetatelor avertismente facute de reputati economisti si analisti financiari, potrivit carora Bitcoin e doar o bula speculativa care se va sparge curand , se pare ca tot mai multe persoane sunt dornice sa primeasca salariile in monede digitale.Bitwage, o platforma care converteste salariile conventionale in unitati monetare digitale, a avut parte de o crestere rapida a numarului de utilizatori, in ultimele luni, in contextul in care valoarea Bitcoin a ajuns acum la 15.000 de dolari/unitate."In aceasta perioada, multa lume vrea sa ia parte la frenezie, iar uneori isi pun la bataie tot salariul", spune fondatorul Jonathan Chester.In 2017, compania a procesat schimburi valutare in valoare de 30 de milioane de dolari pentru cei 20.000 de utilizatori din SUA, Europa, America Latina si Asia.Cu toate ca monedele virtuale nu sunt supuse taxarii, angajatii care sunt platiti in Bitcoin ar putea da niste bani la stat, sub forma de impozit pe venit, indiferent de sursa banilor. Insa este de asteptat ca, odata cu dezvoltarea industriei, sistemul de taxare sa fie extins si la metodele de plati neconventionale.De exemplu, Guvernul de la Paris a propus statelor membre G20 introducerea unor reglementari comune la nivel mondial pentru moneda virtuala Bitcoin . Motivul invocat de Franta este temerea ca moneda virtuala este folosita din ce in ce mai des pentru spalare de bani, trafic de droguri si terorism."Este justificat sa discutam riscurile speculative ale monedelor virtuale si impactul acestora asupra sistemului financiar, la nivel international. Urmatoarea reuniune a ministrilor de Finante si a reprezentantilor bancilor centrale din G20 ar fi o oportunitate buna pentru a face acest lucru", se arata in raspunsul trimis pe email de Ministerul german de Finante.Bitcoin a atins de curand un nivel record, de aproape 20.000 de dolari.De asemenea, parlamentarii europeni si reprezentantii statelor membre au convenit o revizuire a legislatiei pentru combaterea spalarii banilor care a fost extinsa si la firme care detin, stocheaza si transfera monede virtuale, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. Aceste companii vor fi obligate sa identifice clientii si sa raporteze orice activitate suspecta.Anul acesta, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a precizat, intr-un raport, ca monedele virtuale au volatilitate foarte ridicata si un grad redus de securitate.