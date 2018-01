Bitcoin incepe prost noul an, pentru prima data din 2015

Ziare.

Pentru prima ora in ultimii trei ani, Bitcoin-ul se devalorizeaza inca din prima zi de tranzactionare a anului. Fata de ultima zi din 2017, moneda virtuala a pierdut deja 4,8 puncte procentuale.La New York, moneda virtuala valora luni dupa amiza 13,624 de dolari, in timp ce duminica trecuta se situa la valoarea de 14,156 de dolari, arata Bloomberg In prima zi a anului trecut, Bitcoinul castigase 3,6 procente ajungand la 998 de dolari americani si a incheiat anul cu o crestere de 1.300%. Valoarea maxima atinsa s-a inregistrat la jumatatea lunii decembrie 2017, cand moneda virtuala valora aproape 18.000 de dolari, in pofida avertismentelor tot mai numeroase legate de riscurile investitiilor intr-un instrument financiar extrem de volativ si speculativ.Citeste si:C.R.