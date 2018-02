Bitcoin se zguduie puternic. De ce a scazut dramatic pretul

Ziare.

Zilele trecute detaliam modul agresiv in care Facebook a decis sa inceteze publicarea de reclame ce vizeaza Bitcoin sau orice alte forme de monezi virtuale.Gestul era menit sa contracareze explozia de reclame malitioase care au inundat cea mai mare retea sociala cu promisiuni de imbogatire rapida.Din pacate, desi sunt eficiente, solutiile radicale reusesc aproape de fiecare data sa genereze victime colaterale. De aceasta data, a fost vorba de scaderea brusca a valorii de tranzactionare pentru Bitcoin.La momentul redactarii acestui material, pe Bitstamp.net, un Bitcoin s-a tranzactionat cu 8.483 de dolari,. In contextul in care multi dintre noi isi aduc aminte de recordul de 20.000 de dolari din decembrie, valoarea actuala poate fi clasificata ca fiind socanta.