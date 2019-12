Cea mai profitabila investitie a deceniului: Un dolar investit in urma cu 10 ani ti-ar fi adus acum 90.000 de dolari

Investitii (mai) proaste

Concluzia reiese dintr-un raport recent al Bank of America Securities, citat de CNN Un bitcoin costa acum aproximativ 7.000 de dolari. Desi valoarea este de aproape trei ori mai mica decat nivelul maxim atins acum doi ani (putin sub 20.000 de dolari), este uriasa comparativ cu cea de la inceputul deceniului, cand un bitcoin valora mai putin de un cent.Da, bitcoin este in continuare o bula speculativa si o investitie cu grad mare de risc (din cauza volatilitatii ridicate), insa nimeni nu poate ignora cresterea exploziva inregistrata pe parcursul deceniului, devenind cea mai populara moneda virtuala din lume.Deja retailerii au inceput sa accepte plata in bitcoin si se fac tranzactionari in aceasta moneda virtuala pe pietele la termen (future markets), lucruri care au contribuit la legitimizarea ei.De asemenea, Facebook planuieste lansarea unei monede virtuale proprii, numita Libra - o alta miscare importanta pentru aceasta piata.Poate ca bitcoin a fost starul investitiilor in anii 2010, insa cei care au ramas cu kyati in urma unei calatorii in Myanmar nu vor fi prea fericiti.Cunoscuta si ca Birmania, natiunea asiatica a fost macinata in ultimii ani de conflicte etnice, violente de strada si instabilitate economica. Prin urmare, raportat la dolarul american, un kyat valoreaza acum doar o patrime din cat valora la inceputul deceniului, potrivit raportului citat.Nici pe burse nu au fost toate lucrurile roz. Un exemplu este Grecia: un dolar investit in 2010 in piata de capital elena ti-ar aduce acum doar 7 centi. La polul opus se afla cea americana, unde un dolar investit la inceputul deceniului ti-ar aduce acum cu 250% mai mult.Si obligatiunile SUA au performat bine. Un dolar investit in obligatiunile pe 30 de ani ale SUA ti-ar fi adus acum 2,08 dolari, spre deosebire de cele turcesti, care ti-ar fi adus acum doar 60 de centi la un dolar investit.Se poate si mai rau: unele obligatiuni au dobanzi de 0% sau chiar negative. Prin urmare, unii investitori au cumparat aur, care reprezinta o investitie de refugiu in vremuri de restriste. In decursul ultimilor 10 ani, un dolar investit in acest metal pretios ti-ar fi adus acum 1,34 de dolari, spre deosebire de petrol - doar 74 de centi.