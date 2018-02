Cine a facut cei mai multi bani de pe urma criptomonedelor - Top 10 Forbes, in premiera

Introducing the first ever list of the world's richest people in cryptocurrency: visionaries, investors, geeks and freaks who rode the crypto wave to amazing highs https://t.co/OnhJ4UiOai pic.twitter.com/ayT4bo4M23 - Forbes (@Forbes) 7 februarie 2018

Dupa cresterile fulminante inregistrate anul trecut de criptomonede ca bitcoin (+1.300%), ether (+8.000%) si ripple (+32.000%), ultimele saptamani au fost marcate de un declin accentuat. Un bitcoin valora la inceputul saptamanii 7.000 de dolari, cu 64% mai putin fata de varful de 20.000 de dolari atins in decembrie, revenind mai recent la peste 8.000 de dolari.

Cine a facut cel mai mult si cat? In premiera, Forbes a publicat in aceasta saptamana topul celor mai bogati oameni din domeniul monedelor virtuale. Topul include jucatori diversi din econsistem, de la creatorii monedelor si fondatorii companiilor care se ocupa cu minarea la dezvoltatorii platformelor de tranzactionare si investitori.Cifrele se bazeaza pe estimarile privind numarul de criptomonede detinute (conversia in dolari fiind facuta la valoarea acestora din 19 ianuarie 2018), profiturie obtinute din tranzactionari si participatiile la companiile din domeniu.Estimarile sunt facute in linii largi, de inteles tinand cont de natura opaca a acestei lumi.In plus, jurnalistii Forbes nu garanteaza ca au identificat toti marii castigatori si recunosc ca estimarile lor pot fi in unele cazuri departe de adevar. Iata care sunt, aproximativ cel putin, primii zece oameni dupa marimea averilor facute in lumea criptomonedelor., in varsta de 53 de ani, un veteran de pe Wall Street, este CEO-ul bancii de active digitale Galaxy Digital si fost manager de fonduri speculative, listat in topul Forbes al miliardarilor inainte de criza din 2007. Averea sa neta obtinuta de pe urma criptomonedelor este cuprinsa intre 700 de milioane de dolari si 1 miliard de dolari.37 de ani, fost copil-actor, a finantat numeroase companii din domeniul monedelor virtuale, inclusiv Mastercoin, Blockchain Capital, Coinbase, Ethereum, Tether, Bitfury si Block.one. Pierce, care locuieste in prezent in Puerto Rico, a dobandit astfel o avere cuprinsa intre 700 de milioane de dolari si 1 miliard de dolari., 43 de ani, este unul dintre fondatorii platformei Ethereum, care valoreaza acum peste 100 de miliarde de dolari. A creat si portofelul pentru criptomonede Jaxx. De asemenea, a investit in cripto-active ca Qtum, Vechain si Zcash. Forbes estimeaza ca detine din criptomonede intre 750 de milioane de dolari si 1 miliard de dolari., 45 de ani, este unul dintre primii investitori in bitcoin. Roszak este partener fondator al firmei de investitii private in criptomonede Tally Capital, care a investit in startup-uri precum Coinbase, Kraken si BTCC. Are in prezent o cripto-avere cuprinsa intre 900 de milioane de dolari si 1 miliard de dolari., 35 de ani, este fondatorul popularei platforme de tranzactionare Coinbase, care i-a adus o avere cuprinsa intre 900 de milioane de dolari si 1 miliard de dolari., 54 de ani, fost presedinte al comisiei financiare a Partidului Republican din New York, a investit in Ripple aproximativ 2 milioane de dolari si a ajuns la o avere cuprinsa intre 900 de milioane de dolari si 1 miliard de dolari., 36 de ani, gemenii care s-au judecat cu Mark Zuckerberg, pe care l-au acuzat ca le-a furat ideea pentru Facebook , au investit inca de la inceput in bitcoin, iar in 2015 au infiintat platforma de schimb pentru criptomonede Gemini. A fost un pariu castigator de data aceasta, care le-a adus intre 900 de milioane de dolari si 1,1 miliarde de dolari., 41 de ani, este fondatorul Binance, cea mai mare platforma de tranzactionare pentru criptomonede. Infiintata in urma cu doar sapte luni, aceasta a atras pana acum 6 milioane de utilizatori. Cripto-averea lui Zhao este estimata la 1,1-2 miliarde de dolari., 53 de ani, fost director al Goldman Sachs , este cofondatorul Ethereum, strangand o avere cuprinsa intre 1 miliard de dolari si 5 miliarde de dolari, 53 de ani, cofondator al Ripple, este cel mai bogat om din lumea criptomonedelor. Pe baza averii sale in monede virtuale (5,2 miliarde XRP) si a participatiei de 17% pe care o detine la Ripple, companie evaluata la 410 milioane de dolari, printre clientii careia se numara Mitsubishi Financial, Bank of America si Santander Larsen, Forbes estimeaza ca are o avere cuprinsa intre 7,5 miliarde de dolari si 8 miliarde de dolari.