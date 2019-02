De ce 2019 va fi anul criptomonedelor?

Bitcoin a demonstrat ca este fiabil si ca poate sa fie scalabil la o adoptie mondiala

Injumatatirea recompensei Bitcoin in 2020

Daca inca nu sunteti informat referitor la tehnologiile viitorului precum Inteligenta Artificiala, masini cu pilot automat sau criptomonede, acesta e momentul ideal pentru a incepe.Scaderea pretului pe tot parcursul anului 2018 creeaza acum o oportunitate pe care nu au avut-o cei care au cumparat un singur Bitcoin la pretul de 19.849$ in momentul de varf.La momentul scrierii articolului puteti achizitiona prin intermediul platformelor de tranzactionare un Bitcoin doar cu 3970$, ceea ce inseamna un pret de cinci ori mai mic decat au prins cei care au cumparat in decembrie 2017.In comparatie cu bancile obisnuite, care au un program strict de functionare si care adesea nu functioneaza din cauza unei erori in sistemul bancar de acceptare a platilor, monedele virtuale, in special Bitcoin, lucreaza fara intrerupere si cu comisioane extrem de mici, pentru a transmite o tranzactie in alta parte a globului.Astazi, cand folosim orice tip de cont bancar, carduri de debit sau de credit, ne confruntam cu diverse comisioane si alte plati obligatorii.Bancile devin din ce in ce mai inventive in acest sens. Exista comisioane si comisioane pentru:- Utilizarea cardurilor din plastic;- Tranzactiile ATM,- Comert;- Cont de decontare;- Emiterea unui control suplimentar;- Interogarea de cont;- Transferul si returnarea fondurilor;- Operatiuni internationale;- Notificarea in cazul tranzactiilor noi;- Taxele de administrare lunare si anuale.In majoritatea cazurilor, utilizarea unui cont de criptomonede in forma de portofel digital este absolut gratis (cu exceptia taxelor de tranzactie), cu exceptia cazului in care alegeti sa cumparati un portofel hardware sau o cartela speciala.Desigur, exista si unele servicii care ofera servicii de stocare specializate, cum ar fi Bitpay si Coinpayments, dar acestea nu percep mai mult de 1% din suma de plata.Posibilitatea de a transmite orice suma in mai putin de 5-10 minute sau chiar si instant fara o verificare a provenientei lor inca fascineaza intreaga lume.La momentul actual pentru a transmite spre exemplu 1.000 de euro, o banca obisnuita va percepe un comision cuprins intre 15-30 euro si va dura cateva zile lucratoare. Cu ajutorul monedei virtuale va costa 0.15 centi si dureaza cel mult 10 minute. Uimitor nu-i asa?Dezvoltarea permanenta a tehnologiei implementate de utilizatori a avut un impact semnificativ si adus la crearea Lightning Network.Lightning Network este o tehnologie care permite oricarei persoane sa trimita instantaneu orice suma de Bitcoin cu taxe foarte scazute si pastreaza simultan ideologia de baza, ceea ce inseamna ca nicio persoana terta nu are acces la criptomonedele voastre.In Lightning Network utilizatorii creeaza asa-numitele canale de plata si platile sunt directionate prin aceasta retea, astfel asigurand viteza "fulger" si aproapefara niciun comision.Algoritmul monedei virtuale Bitcoin impune o limita fixa de 21.000.000 monede de-alungul existentei, fapt care o face unica si nu se poate compara cu valuta obisnuita ca dolarul sau euro.Avand aceasta regula valoarea unui Bitcoin tinde mereu sa creasca din cauza emisiei limitate reducand inflatia semnificativ si marind cererea. In schimb, exista reguli care dicteaza cati bitcoini vor fi produsi si cand si cum se va reduce acea suma cu timpul, in cele din urma ajungandu-se sa nu mai fie lansati bitcoini noi.Bitcoin are o limita de productie previzibila, care a inceput cu aproximativ 7200 de Bitcoini creati in fiecare zi. Acum am trait doua injumatatiri, ultima in 2016, iar in prezent exista doar aproximativ 1800 de Bitcoini creati in fiecare zi.Estimarea actuala pentru urmatoarea injumatatire este luna mai 2020, pana la care maisunt inca 15 luni. Cu toate acestea, este esential sa intelegem ca, pe masura ce trecem prin aceste injumatatiri, puterea monedelor virtuale devine evidenta pentru intreaga lume. Toti incep cu adevarat sa inteleaga conceptul de functionare al Bitcoin si ca monedele virtuale reprezinta viitorul.Inca nu toti realizeaza ca Bitcoin este un adevarat concurent pentru banii bancii centrale si ca incepe sa se stabileasca o adevarata revolutie a banilor care este tot mai aproape.Pina cind toata lumea nu va intelege acest fapt, este avantajul dvs. acum, pana nu va fi prea tarziu. Acum tot mai multi afla despre fenomenul banilor viitorului . Dupa anul 2020 este posibil ca multi sa nu mai aiba aceasta oportunitate si, in cele din urma, vor fi nevoiti sa treaca la adoptarea majoritatii tarziu, cand trenul a plecat deja din gara.