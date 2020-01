Descopera tot ce trebuie sa stii despre Bitcoin daca esti interesat de domeniul criptomonedelor!

Ziare.

In randurile ce urmeaza sunt prezentate principalele elemente care trebuie cunoscute despre acest subiect!Pentru inceput, important de precizat este ca Bitcoinul a aparut pentru prima data in anul 2008, atunci cand Satoshi Nakamoto a publicat o lucrare de cercetare in domeniu.Ulterior, insa, in anul 2016, Craig Wright s-a autointitulat ca fiind cel ce a pus bazele intregii tehnologii, iar aceasta pretentie a fost acceptata la nivel mondial, insa fara ca Nakamoto sa fie uitat.Bitcoin este o moneda digitala, cunoscuta drept criptomoneda, care se foloseste pentru realizarea unor schimburi virtuale sau pentru achitarea a diferite servicii sau produse.Per ansamblu, pentru ca acest lucru sa fie posibil, reteaua foloseste o tehnologie speciala de criptare, iar astfel tranzactiile realizate in interiorul ei sunt securizate intr-o baza de date online, care este denumita,, blockchain".La fel ca cum trebuie sa se intample si in viata reala, utilizatorii platformei trebuie sa isi securizeze portofelele virtuale. Cu ajutorul acestei tehnologii, oricine poate realiza transferuri de valoare foarte usor si, avand in vedere ca Bitcoinul nu este operat de o institutie financiar-bancara, asa cum se intampla cu valutele traditionale, indivizii trebuie sa aiba foarte multa grija.In ceea ce priveste pretul Bitcoinului, acesta poate creste sau poate scadea in mod imprevizibil, in functiile de fluctuatiile de pe piata.Schimbarile provin din faptul ca acest domeniu este inca unul foarte tanar, iar numarul celor care acceseaza platforma se modifica in permanenta.Recomandat este, insa ca oamenii sa nu isi pastreze toate economiile in portfofelul virtual, ci sa fie foarte atenti.Daca in cazul tranzactiilor cu lei, euro, dolari sau alte valute deja clasice, platile sunt reversibile, iar utilizatorii isi pot recupera banii, in cazul in care au facut o greseala, platforma online pentru criptomonede nu permite acest lucru.Mai exact, oamenii trebuie sa faca tranzactii doar cu cei in care au incredere si cu organizatii foarte cunoscute deja.Cei care folosesc Bitcoinul au responsabilitatea de a-si proteja confidentialitatea atunci cand tranzactioneaza criptomonede.Desi informatiile despre schimburile realizate online sunt publice si oricine le poate vedea, identitatea utilizatorilor este necunoscata pana cand apar diferite informatii despre ei, care sunt absolut necesar.Speciaistii in domeniu recomanda ca adresele Bitcoinului sa fie folosite o singura data.Lista avantajelor de care au parte persoanele care aleg sa foloseasca astazi criptomonede este una consistenta, incepand de la faptul ca nu au nevoie de conturi la nicio institutie financiar-bancara si pana la faptul ca toate tranzactiile sunt extrem de bine securizate si se realizeaza in doar cateva secunde.Incepatorii in acest domeniu trebuie sa testeze intai piata, sa se informeze foarte bine si abia apoi sa inceapa sa realizeze investitii de lunga durata!