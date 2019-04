Febra Bitcoin, revitalizata. Suntem acum la startul unui nou trend de crestere?

Ziare.

com

Cei care au intrat pe Bitcoin in primul trimestru din 2019 au putut ajunge asadar la profit de 20 - 25%, daca au marcat pe aceasta crestere aparent neasteptata de analistii din domeniu.Evident, cei care nu au vandut sau care au cumparat chiar in aceste momente spera ca boom-ul sa reprezinte doar un nou start pentru trendul de crestere din perioada urmatoare, asa cum s-a mai intamplat in istoria cele mai populare criptomonede.Si cealalta moneda digitala de mare succes, Ethereum (ETH) a inregistrat un salt in primele zile din aprilie, dar ceva mai putin categoric, in jur de 10% si in conditiile in care aceasta criptomoneda a mai avut in acest an ascensiuni similare pe grafic, urmate de scaderi similare.Toti cei care urmaresc cu interes evolutia crypto au ca punct de referinta in analize cel mai important moment din istoria Bitcoin: decembrie 2017, zilele in care s-au atins valori record, spre 20.000 USD.Cresterea din 2017 a fost pur si simplu fabuloasa, caci din aprilie pana in decembrie s-a evoluat de la aproximativ 1000 USD / bitcoin, ceea ce inseamna o ascensiune de aproape 2000% in doar putin peste jumatate de an.Din pacate, dupa o crestere fabuloasa a urmat o cadere spectaculoasa a acestei monede ce s-a stabilizat ulterior in jurul valorilor de 3500 - 4000 USD Valorile din prezent, consemnate la inceput de aprilie, sunt cele mai bune din ultima perioada si aduc noi sperante investitorilor."Marketcap-ul va depasi pentru prima data 1 trilion de dolari pana in decembrie 2020", crede Marius Morra, CEO LDV Bank, un exchange crypto romanesc care a marcat un update major chiar luna trecuta. Platforma poate efectua acum schimbul de bitcoin in mai putin de 30 de secunde.Mai mult decat atat, depunerile si retragerile sunt procesate in 15 - 30 de minute. Astfel de valori sunt extrem de importante pentru investitorii in criptomonede, in conditii de volatilitate foarte ridicata ce pot influenta tranzactiile.Cei de la ldvbank.com garanteaza efectuarea tranzactiilor, lichiditate non stop in urma semnarii de conventii cu mai multi market-makers internationali. In cel putin 90-95% din cazuri, pretul LDV Bank este de departe cel mai bun pret de pe piata din Romania si comparabil cu pietele importante externe."Suntem prima platforma de crypto din Romania si una dintre putinele din Europa care isi recompenseaza userii pentru promovare. Am creat un programul de recompense LDV Bank Affiliates pentru a le multumi clientilor nostri pentru ca ne-au recomandat. Tot ce trebuie sa faca este sa invite alti utilizatori de criptomonede sa se inregistreze prin link-ul personalizat de recomandare.Orice utilizator validat poate genera propriul link personalizat, disponibil in engleza si in romana. Din profiturile inregistrate pe link platim un comision de 25%", mai spun oficialii LDV Bank Crypto Exchange.Aceste comisioane de afiliere pot fi retrase din platforma inclusiv in Bitcoin sau Ether, astfel utilizatorii pot obtine cryptomonede fara sa le mineze sau sa le cumpere.Ce valoare va avea Bitcoin la finalul acestui an? Va reusi sa revina spre nivelul atins in decembrie 2017? Ramane de vazut, in prezent existand in spatiul public vehiculate diverse scenarii.Cert este ca piata se maturizeaza si chiar si mentinerea unor valori echilibrate ofera perspective foarte bune pe termen mediu si lung.