George Soros s-a razgandit? Dupa ce a criticat monedele virtuale, acum se pregateste de tranzactionarea lor

Ziare.

com

Adam Fisher, care coordoneaza macroinvestitiile companiei Soros Fund Management, a obtinut in ultimele luni aprobarile interne pentru a tranzactiona monede virtuale, dar nu a facut inca plasamente, potrivit unor persoane apropiate situatiei.Un purtator de cuvant al companiei a refuzat sa comenteze.Soros a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos ca monedele digitale nu pot functia ca niste monede reale din cauza volatilitatii lor ridicate. El nu a anticipat insa scaderea acestora, pe care unii analisti au prognozat-o la momentul respectiv."Atata timp cat dictaturile sunt in crestere, rezultatele vor fi diferite, pentru ca liderii tarilor respective vor recurge la bitcoin pentru a-si crea un cuib in strainatate", a spus Soros pe 25 ianuarie.Intre timp, bitcoin s-a depreciat cu 41%, iar unii investitori pun sub semnul intrebarii avantajele aduse de tranzactiile cu moneda virtuala. Fostul manager de fonduri de hedging Mike Novogratz a renuntat in decembrie la un plan de a lansa un fond pentru criptomonede si si-a reorientat atentia asupra infiintarii unei banci comerciale cu activitati concentrate pe criptomonede si investitii bazate pe tehnologii asociate.Si alti manageri de investitii au recurs la plasamente in monede digitale, pe fondul declinului profiturilor fondurilor lor de hedging. John Burbank, care a inchis principalul sau fond anul trecut, intentioneaza sa atraga 150 de milioane de dolari pentru doua fonduri cu investitii in monede digitale.Compania sa Passport Capital a infiintat fondurile in ianuarie si a atras majoritatea investitiilor de la companii care administreaza averi de familie si alti investitori bogati.Miliardarul Alan Howard a facut anul trecut plasamente considerabile in criptomonede, separat de compania sa, si intentioneaza sa mareasca aceste investitii facute din averea sa personala.Soros a investit deja, in mod indirect, in criptomonede. In trimestrul patru, compania sa a constituit o participatie la Overstock.com, devenind al treilea cel mai mare actionar la compania de comert electronic cu discount. In august 2017, Overstock.com a devenit primul retailer important care accepta monede digitale. Compania a mai planificat sa infiinteze o platforma de tranzactionare a criptomonedelor si sa ofere monede digitale care sa fie tranzactionate pe platforma respectiva.In luna martie, Overstock.com a anuntat ca Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare investigheaza platforma propusa spre infiintare. Actiunile companiei au scazut cu 40% in urma anuntului.Probabilitatea ca autoritatile de reglementare sa supravegheze tot mai strict activele digitale este in crestere. Banci centrale din toata lumea investigheaza beneficiile si riscurile criptomonedelor, in timp ce autoritatea de reglementare din Coreea de Sud, una dintre cele mai active piete pentru bitcoin, limiteaza tranzactiile, din cauza acuzatiilor de frauda.