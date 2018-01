Google, in centrul unui scandal imens din cauza YouTube. Facea bani ca Antena3?

Ziare.

YouTube este cel mai nou exemplu de site care iti foloseste resursele calculatorului si iti incarca factura la curent pentru a mina monede virtuale de tip Bitcoin.Din fericire, nu site-ul in sine face asta, pentru ca Google are suficienti bani incat sa nu depinda de Bitcoin sau de alte monede virtuale pentru supravietuire. Scriptul a fost descoperit in reclame incarcate de site in pagina pe care o vizitezi. Acestea au inceput sa apara inca de marti, cand utilizatorii site-ului s-au plans ca programele antivirus detecteaza activitati de minare de criptomonede.Apareau indiferent de browser-ul folosit si doar pe YouTube