La ce nu se gandesc oamenii care cheltuie sute de mii de dolari pe monede digitale

Undeva, nu mai stiu unde, am citit ceva frumos la cineva mai priceput intr-ale naturii umane decat mine. El pornea de la cartile motivationale si zicea ca e o nisa neexploatata: nisa oamenilor care se rateaza confortabil.N-au nici mult, nici putin, au de-o punga de seminte, de-un somon sau de-o vacanta pe an. Asa e si viata: intre nimenii societatii si cei care schimba lumea, suntem noi ceilalti care nici nu mor in saracie si boli, nici n-au gura unsa cu caviar.Lumea asta e insa plina de milionari. Sunt cei care s-ar fi aranjat, daca jucau la loto acea combinatie magica. Sunt cei care ar fi ajuns cineva, daca la momentul potrivit ar fi carat blugi din Turcia.Mai in zilele noastre sunt cei care, daca Dumnezeu ar fi dat, ar fi bagat niste bani in Bitcoin si i-ar fi lasat la dospit. E o intreaga nebunie in care n-ai loc sa te ratezi confortabil.