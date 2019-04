Lipsa securitatii pe pietele de monede electronice

Ziare.

In ciuda popularitatii monedelor digitale, inca nu exista o parere unanima despre acestea. Punctul de vedere oficial legata de criptomonede variaza de la o tara la alta.In Romania au fost efectuati mai multi pasi in vederea legalizarii monedelor electronice. Autoritatile au implementat deja mai multe legi, inclusiv proiectul de Ordonanta de Urgenta destinat emitentilor de monede generata online, in vederea reglementarii acestui domeniu.Mai mult decat atat, reprezentantul BNR, Daniel Daianu, a declarat la cea mai recenta conferinta: "Criptomonedele nu vor inlocui moneda fiat emisa de bancile centrale, dar aceste banci vor putea emite monede digitale".El a recunoscut, de asemenea, ca noile tehnologii conduc la eliminarea procedurii de intermediere si la un proces de descentralizare, ceea ce evidentiaza meritele retelelor care genereaza criptomonede.In acelasi timp, monedele emise online au devenit visul fiecaruia dintre infractorii cibernetici. Au fost mai multe situatii in care au fost implicati si romani. Unul dintre acestia a fost Vlad Nistor, CEO-ul pietei de schimb de criptomonede Coinflux, acesta fiind arestat ca urmare a unor acuzatii de spalare de bani, frauda si crima organizata.Un alt caz s-a petrecut in aprilie 2019, atunci cand doi infractori cibernetici romani au fost condamnati pentru furt de moneda digitala de catre Curtea Federala a SUA. Virusul de tip malware, pe care l-au folosit pentru raspandirea infectiei informatice, a afectat peste 400.000 de computere." - Norbert Goffa - director executiv Ilcoin In momentul actual este vital sa cauti acele retele care-ti pot oferi o posibilitate mai mare de a-ti pastra in siguranta criptomonedele. Si cum se poate face acest lucru? Prin intermediul celei mai recente descoperiri tehnologice - protocolul C2P Conceptul C2P, cunoscut si sub denumirea de "protocolul lantului de comanda", este un sistem implementat de Ilcoin si consta din trei nivele de securitate impartite de-a lungul retelei in noduri diferite. Nodurile sincronizeaza reteaua, verifica tranzactiile si valideaza reteaua.Tehnologia este mult mai durabila decat precedentele tipuri, PoW si PoS, pe care sunt bazate cele mai multe monede electronice."- a spus d-nul GoffaAtacurile de tip 51% sunt o amenintare in crestere pentru comunitatea criptomonedelor. In esenta, aceasta inseamna ca, odata ce entitatea malitioasa obtine controlul asupra retelei, va opera sistemul in beneficiul sau, inversand tranzactiile, va crea blocuri frauduloase si va face cheltuieli duble.In PoW, acest lucru se intampla daca o entitate dobandeste 51% din putere, iar in PoS daca o entitate obtine 51% din toate monedele disponibile.In cazul C2P, este imposibil sa se obtina 51% din putere, deoarece fiecare bloc trebuie sa fie semnat de nodul Master (nodul Principal), care abandoneaza blocurile ce nu sunt semnate.In esenta, o astfel de tehnologie impiedica complet atacurile cuantice pe computer, marind rezistenta cuantica a blocului."- Norbert GoffaCaracteristica unica a blocului rezistent cuantic face ca Ilcoin sa fie aproape cea mai sigura moneda care a existat vreodata.In plus, reteaua este semnificativ mai puternica si mai rapida datorita modului de raspandire a solicitarii in retea prin atribuirea unor sarcini diferite fiecarui nod complet.In plus, pana la sfarsitul anului 2018, echipa Ilcoin a creat cu succes portofele pentru platformele Windows, OSX si Android, facandu-le disponibile pentru toata lumea.Ultimele imbunatatiri aduse monedei virtuale Ilcoin le-au permis sa mareasca dimensiunea blocului la 25 MB si sa se realizeze 170.000 de tranzactii pe bloc."- a declarat d-nul Goffa.Un nou consens a aparut pe piata, care rezolva unele dintre cele mai presante preocupari in domeniul criptomonedelor. Atacurile de tip 51% fac posibile numeroase fraude, cum ar fi cheltuielile duble, tranzactiile reversibile, generarea de blocuri frauduloase.Astfel de atacuri pot fi efectuate cu ajutorul calculatorului cuantic, si, chiar daca o astfel de tehnologie nu este disponibila pentru oamenii obisnuiti in momentul actual, este foarte probabil ca in viitorul apropiat sa fie adoptata pe scara larga.Rezistenta cuantica ofera protectie completa utilizatorilor. Progresul tehnologic al monedei ILCoin in ceea ce priveste securitatea si viteza este incontestabil si faptul ca persoanele care au creat-o au facut public codul sursa pe Github subliniaza cat se poate de clar bunele lor intentii.