Modul stupid in care un traficant de droguri a pierdut 55 de milioane de euro

Clifton Collins a cumparat bitcoin in 2011 si 2012, valoarea monedelor cunoscand o crestere puternica in anii urmatori. In 2017, barbatul de 49 de ani a depus monedele in mai multe conturi si a scris codurile acestora pe o coala A4, pe care a ascuns-o apoi intr-o husa pentru undita pe care o pastra la locuinta sa inchiriata din Cornamona, Comitatul Galway, noteaza The Guardian Ulterior, Collins a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, dupa ce politistii au gasit marijuana in valoare de 2.000 de euro in masina sa. Intre timp, proprietarul a eliberat locuinta in care statea Collins, iar toate bunurile sale au ajuns la gunoi.Angajatii de la groapa de gunoi au spus pentru Irish Times ca isi amintesc ca au vazut printre bunurile aruncate si echipamente pentru pescuit. De aici, gunoiul ajunge in Germania si in China, unde este incinerat. Husa cu pricina nu a mai fost gasita niciodata.In ceea ce-l priveste pe Collins, care a lucrat anterior ca agent de securitate si chiar ca apicultor, inainte de a se apuca sa cultive marijuana, acesta spune ca s-a impacat cu pierderea banilor si considera ce s-a intamplat o pedeapsa pentru propria sa prostie.Pagubitul este in final statul irlandez, dupa ce instanta suprema din Dublin a decis ca barbatul si-a pierdut dreptul asupra conturilor de bitcoin, deoarece monedele au fost cumparate cu fonduri provenite din infractiuni.