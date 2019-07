Presedintele Bancii centrale a SUA spune ca moneda virtuala a Facebook starneste ingrijorari serioase

Ziare.

Reteaua sociala Facebook a anuntat recent ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook sustine ca Libra va fi sustinuta de active reale, precum depozite bancare si obligatiuni guvernamentale, in ideea de a fi mai stabila decat alte criptomonede precum bitcoin.Cu prilejul unei audieri intr-o comisie a Congresului, Powell a spus ca Libra ar putea fi utilizata pentrusi de de asemenea ar puteaavand in vedere faptul ca numarul mare de utilizatori ai Facebook ar duce la o adoptare larga a criptomonedei Libra."Procesul de examinare a acestor ingrijorari ar trebui sa fie unul rabdator si minutios", a spus Powell, adaugand ca Fed isi coordoneaza actiunile impreuna cu alte organisme de reglementare, precum Departamentul Trezoreriei, si alte banci centrale din strainatate. Proiectulinainte ca semnele de intrebare cu privire la riscurile de spalare a banilor sa fie examinate cu atentie, a subliniat Jerome Powell.Anterior, guvernatorii bancilor centrale din Marea Britanie, Franta si Germania au avertizat Facebook ca trebuie sa se astepte la o multime de intrebari din partea autoritatilor de reglementare cu privire la Libra.Pana acum, marile banci centrale s-au abtinut sa reglementeze monedele digitale, deoarece au esuat anul trecut sa ajunga la un acord cu privire la modul in care ar trebui facut acest lucru si dupa ce au concluzionat ca monedele digitale sunt prea mici pentru a pune in pericol sistemul financiar.Insa anuntul Facebook, cea mai mare retea sociala din lume, privind lansarea Libra a readus in atentia autoritatilor subiectul criptomonedelor, atentia fiind indreptata acum spre asa-numitele monede stabile, care sunt sustinute de active reale.