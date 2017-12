S-a spart bula? Bitcoin s-a devalorizat cu aproape 20% in ultima saptamana

Ziare.

com

Vineri, bitcoin a scazut cu pana la 30%, evoluand in scadere pentru a patra zi consecutiv, dar ulterior a recuperat din pierdere.Si alte monede virtuale au fost tranzactionate in scadere: ethereum a coborat cu pana a 36%, iar litecoin cu pana la 43%, potrivit preturilor compozite calculate de Bloomberg.Michael Novogratz, fost trader la Goldman Sachs Group si Fortress Investment Group, a declarat ca renunta la intentia de a infiinta un fond de hedging pentru monede virtuale, el anticipand ca bitcoin ar putea cobori pana la 8.000 de dolari."Nu ne plac conditiile din piata, am dorit sa reevaluam ceea ce facem", a spus Novogratz.El anticipase saptamana trecuta ca bitcoin poate atinge 40.000 de dolari in cateva luni.Bitcoin a scazut, vineri, la un minim de 10.776 de dolari pe unitate, iar ulterior a revenit pana la 14.303 dolari pe unitate, in tranzactiile din New York.Ultima oara cand bitcoin a fost tranzactionata sub 10.000 de dolari pe unitate a fost pe 1 decembrie, cand Comisia pentru tranzactii cu contracte futures pentru marfuri a aprobat infiintarea contractelor futures pentru bitcoin.In urmatoarele trei saptamani, valoarea bitcoin a crescut de peste doua ori.Pierderile reprezinta un test major pentru sectorul monedelor virtuale si tehnologia blockchain, care au intrat rapid pe piata financiara principala, in ultimele saptamani.Criticii pun la indoiala valoarea activelor virtuale. UBS Group a apreciat in aceasta saptamana ca bitcoin este "cea mai mare bula speculativa din istorie"."Rechinii au inceput sa dea tarcoale, iar pietele contractelor futures le ofera un loc unde sa atace", a spus Ross Norman, director general la firma de trading dealer Sharps Pixley din Londra.Coinbase, una dintre cele mai mari platforme de tranzactionare a monedelor virtuale, a anuntat ca tranzactiile au fost suspendate temporar vineri, avand loc intarzieri in procesarea transferurilor si verificarea clientilor noi, din cauza traficului.