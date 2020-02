Suedia a inceput sa testeze prima moneda digitala emisa de o banca centrala

Ziare.

Suedia este deja tara cu cea mai mica dependenta de numerar din lume, ceea ce ii permite sa fie un adevarat test al hartiei de turnesol cand vine vorba de modul in care pot reactiona bancile centrale la faptul ca oamenii utilizeaza din ce in ce mai putin banii tipariti.Riksbank a subliniat ca nu a luat inca o decizie definitiva cu privire la emiterea unei monede digitale e-krona adaugand ca testul pilot, care este derulat in colaborare cu firma de consultanta Accenture, va simula utilizarea e-krona "intr-un mediu de testare izolat". Testul pilot se va derula pana in luna februarie 2021 si va utiliza tehnologia block-chain, a adaugat Riksbank."Scopul proiectului este acela de a arata cum ar putea fi utilizata e-krona de catre publicul larg", a informat Riksbank intr-un comunicat de presa.In luna ianuarie a acestui an, sase din cele mai mari banci centrale ale lumii (printre care si Banca Centrala a Suediei) au cazut de acord sa faca schimb de cunostinte si expertiza cu privire la posibilitatea emiterii propriilor monede digitale.Monedele digitale emise de bancile centrale sunt bani traditionali dar in format digital, emisi si controlati de banca centrala a unei tari. In contrast, criptomonedele (precum bitcoin ) sunt produse in urma unor procedee matematice complexe si sunt controlate de comunitati online fara legaturi intre ele, in locul unui organism centralizat.Scaderea gradului de utilizare a numerarului si competitia oferita de monedele alternative, precum proiectul retelei sociale Facebook de a introduce o noua criptomoneda, denumita Libra, a determinat bancile centrale din intreaga lume sa analizeze posibilitatea de a emite propriile lor monede digitale.Datele publicate de Riksbank arata ca in anul 2018 dor 1% din Produsul Intern Brut al Suediei exista sub forma de bancnote , comparativ cu 11% in zona euro , 8% in SUA si 4% in Marea Britanie.