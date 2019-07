3 idei de investitii simple, profitabile si cu bani putini

1. Obiecte de arta

2. Vinuri

3. Antichitati

Ei bine, chiar daca ar parea atractiv sa efectuezi operatiuni cu titluri de valoare, pe langa tranzactiile cu actiuni, exista multe alte metode traditionale prin care iti poti mari castigurile.Achizitionarea bunurilor fizice, cu potential ridicat de apreciere in timp, este una dintre activitatile care poate depasi cu mult piata de capital.Iata trei exemple de produse in care investesti bani putini, dar carora le creste valoarea in timp, astfel incat poti obtine castiguri semnificative:In ultimii ani, trendul pe piata obiectelor de arta a castigat popularitate si asta deoarece vorbim de produse rare care nu pot fi reproduse la scara larga.Tocmai pentru ca exista un numar limitat de produse, sunt si o multime de colectionari care ar plati sume importante pentru a se bucura de un tablou sau o sculptura.Cei care privesc arta ca pe o investitie se bucura de stabilitate, produse ce supravietuiesc scaderii economice, oferta limitata si cerere ascendenta.Valoarea unui obiect de arta creste in timp, insa este important sa efectuezi cercetari si sa investesti in marfuri valoroase, rare sau originale. Aceasta piata poate include opere ale vechilor maestri precum si obiecte semnate de artistii contemporani.Tablourile, sculpturile, obiectele de arta decorativa, de cult, arheologice sau din diferite perioade devin tot mai interesante pentru toti cei care vor sa investeasca in bunuri cu posibilitate de tezaurizare.Veniturile pot fi obtinute din vanzarea obiectelor, dar si prin inchirierea lor catre galeriile de arta sau expozitii.Extrem de dinamica, piata de vinuri este si ea profitabila deoarece sortimentele de licoare bahica isi dubleaza sau tripleaza valoarea in timp.Spre deosebire de obiectele de arta, vinurile sunt mult mai accesibile pentru majoritatea oamenilor.Investitia intr-o colectie speciala poate aduce castiguri frumoase, doar ca trebuie pastrata intr-o conditie perfecta pentru ca valoarea sa-i ramana intacta.Specialistii sustin ca cele mai bune investitii in vinuri au o rata de crestere anuala de pana la 30%, insa vanzarea ar putea necesita multa rabdare.Este indicata achizitionarea unor sortimente din regiuni populare, editii limitate, bauturi vechi, rare, sticle de colectie sau vinuri fine.Investitia in vin este una destul de sigura, dar complexa, deoarece necesita atentie si informare, fiind vorba de poveste si traditie.Licoarea bahica se produce anual intr-un numar finit de sticle si se consuma inca din momentul imbutelierii, ceea ce face ca preturile sa creasca pe masura ce stocurile scad.Pentru anumite sortimente, tariful se formeaza in trei etape, respectiv en primeur, la lansarea pe piata, dupa o evolutie de cativa ani si la maturitate.Investitia poate fi foarte profitabila atunci cand vinul se cumpara in perioada de mijloc, in timpul evolutiei sale.Totusi, pentru a avea un randament bun, sortimentul de vin trebuie sa fie un brand recunoscut, cu traditie in ceea ce priveste calitatea si recolta, bine cotat de critici renumiti si cu un istoric deosebit al podgoriilor producatorului.Piata prezinta un interes aparte si pentru antichitati. Multe obiecte din perioade indepartate sunt cautate de colectionari, ceea ce face investitia in astfel de produse destul de profitabila.Piesele de mobilier pastrate in stare buna sau cat mai apropiate de varianta originala sunt extrem de valoroase.Mobila din lemn este importanta pentru cei care o apreciaza, deoarece piesele pot fi pastrate foarte usor, fara sa fie modificate.Bijuteriile sunt unele dintre elementele foarte cautate, preturile fiind ridicate in cazul lor.Monede, ceasuri, obiecte decorative, carti, aparate, insigne sau orice alte accesorii vechi pot reprezenta o mina de aur pentru cei care le cunosc si le apreciaza adevarata valoare.Este importanta capacitatea de a face distinctia intre materiale si evaluarea unei antichitati, situatie in care cercetarile iti spun daca investitia va fi sau nu profitabila.Obiectele si marfurile cautate de colectionari au reusit sa dezvolte un nou model de comert.Investitia in produse de mare valoare culturala, emotionala sau financiara reprezinta o afacere profitabila daca te informezi atent inainte de a cauta o cale simpla ca sa iti cresti castigurile.