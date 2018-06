Acest KIT te poate ajuta sa tranzactionezi cu succes pe bursa

DVD de 8 GB cu lectii video oferite de legendele industriei

PenDrive de 8 GB cu roboti (EAs) si indicatori customizati

Carti in format tiparit si electronic cu strategii de tranzactionare pentru incepatori si avansati

Ziare.

Poate ca este cu adevarat dificil sa gasesti ceva care sa devina MUST HAVE pentru colectia ta, insa exista acel ceva care le ofera atat investitorilor incepatori cat si celor avansati, perspectiva de care au nevoie pentru a-si maximiza randamentele:Un pachet premium lansat de Admiral Markets pentru piata din Romania, ce cuprinde:Reprezentantii Admiral Markets spun ca acest Trading KIT ce"ofera o varietate de tehnici si strategii de tranzactionare, unelte si functii pentru a-ti reduce riscul si a-ti mari randamentul, in calitate de trader pe termen scurt sau investitor pe termen lung. Cu alte cuvinte, iti ofera calea cea mai scurta pentru a reusi, de indata ce circumstantele permit sau, in cel mai rau caz, pentru a evita greseli si pierderi care te pot costa bani si incredere inainte de a avea timp suficient pentru a descoperi calea catre succes".Iata o sursa care te-ar putea duce pas cu pas de la ignorarea investitiilor in cele mai mari companii din lume prin intermediul bursei la competenta necesara pentru a obtine castiguri de capital si un venit stabil din dividende si dobanzi.Un MUST HAVE pentru orice trader si investitor informat, dar nu trebuie sa ne credeti pe noi - aflati mai multe accesand pagina oficiala a acestui Trading KIT 2018 in Romania