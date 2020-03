Actiunile de pe Wall Street au crescut puternic, dupa ce Trump a declarat stare de urgenta

LIVE

Pe parcursul unei sedinte volatile, principalii trei indici au urcat la inceput cu peste 6%, ulterior cresterea a incetinit la doar 0,55% in cazul S&P 500, inainte de a creste spre sfarsitul tranzactiilor, in urma anuntului presedintelui Trump referitor la declarea starii de urgenta . Guvernul va acorda ajutoare federale de circa 50 de miliarde de dolari pentru combaterea impactului pandemiei."Initial, cand a inceput sa vorbeasca despre cele 50 de miliarde de dolari, piata s-a intrebat unde vor merge banii. Dar cand a inceput sa aduca in fata diversi lideri, iar acestia au inceput sa vorbeasca despre ce vor face, la asta reactioneaza piata", a spus Peter Jankovskis, co-director pentru investitii la firma OakBrook Investments din Lisle, Illinois.Indicii sunt insa cu circa 20% sub nivelurile record atinse la jumatatea lunii februarie si fiecare a scazut cu cel putin 8% pe ansamblul saptamanii.Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat vineri cu 9,36%, S&P 500 cu 9,29%, iar Nasdaq Composite cu 9,35%.Componenta pentru energie a S&P 500 a crescut cu 8,84%.Indicele pentru companii aeriene S&P 1500 a avansat cu 11,58%.Titlurile operatorilor hotelieri Marriott International, Hilton Worldwide Holdings si Hyatt Hotels Corp au crescut cu cel putin 1%.Actiunile Boeing au crescut cu 9,92%, dar au inregistrat cea mai mare scadere saptamanala din istoria companiei, pe fondul temerilor provocate de erodarea capitalului.Titlurile Apple au avansat cu 11,98%, in urma anuntului privind redeschiderea tuturor celor 42 de magazine sub brand propriu din China.Volumul tranzactiilor de pe piata americana a fost de 17,1 miliarde de actiuni, comparativ cu media ultimelor 20 de zile de tranzactii, de 13,02 miliarde de actiuni.