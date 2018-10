Actiunile europene au ajuns la cel mai mic nivel din ultimele 20 de luni

Ziare.

Toate sectoarele sunt tranzactionate in scadere in Europa, iar cele mai afectate sunt titlurile companiilor din sectorul tehnologic, care au continuat declinul accentuat al actiunilor de profil din SUA , transmite Reuters.Indicele sectorului tehnologiei din Europa .SX8P a coborat cu 2,4%, chiar daca actiunile Ingenico au avansat cu 8,5%, dupa ce Natixis a anuntat ca analizeaza o fuziune intre divizia sa de plati cu aceasta companie financiara si de plati.Indicele pan-european STOXX 600 a scazut cu 1,4%, la cel mai redus nivel atins dupa ianuarie 2017. Toti indicii de referinta din Europa au scazut cu peste 1%.Sectoarele considerate sigure in perioadele incerte, cum este cel al sanatatii au scazut la randul lor, dar mai putin, inregistrand performante superioare pietei.Actiunile Bayer au urcat cu 5,6% dupa ce divizia Monsanto a obtinut dreptul, printr-o decizie preliminara in justitie, pentru un nou proces referitor la plata unor despagubiri de 250 de milioane de dolari intr-un proces din SUA legat de un pesticid.