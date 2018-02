Adevaratul lup de pe Wall Street: A castigat 200 de milioane de dolari in timp ce bogatii lumii pierdeau miliarde

Ziare.

Profiturile castigate in ultimii ani s-au transformat peste noapte in pierderi uriase, cei mai bogati oameni ai lumii pierzand 114 miliarde de dolari Warren Buffet, al treilea cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,1 miliarde de dolari intr-o singura zi, in timp Mark Zuckenberg a ramas fara 3,6 miliarde de dolari in conturi. Jeff Bezos, seful Amazon, a raportat pierderi de 3,3 miliarde de dolari dupa ce actiunile companiei au scazut cu aproape trei procente, iar Larry Page si Sergey Brin, fondatorii Google, au pierdut si ei cate 2,3 miliarde de dolari.In tot acest timp, un client misterios care a fost numit "50 Cent" a reusit sa transforme o pierdere insemnata intr-un profit de 200 de milioane de dolari, informeaza CNBC "Incepand cu 9 februarie, cumparatorul misterios a pariat impotriva multimii si a reusit sa faca sute de milioane de dolari in urma volatilitatii de pe piata", a declarat Pravit Chintawongvanich, seful strategiei derivatelor la Macro Risk Advisors.Chintawongvanich a mai precizat ca analiza profitului si pierderilor cumparatorului "50 Cent" arata ca acesta si-a pastrat pozitiile pe care le avea inaintea caderii burselor si nu a parit direct pe volatilitatea actiunilor, ci a incercat sa isi pastreze portofoliul de actiuni pe care deja in avea din ianuarie 2017."Spre deosebire de multe rapoarte senzationale, credem ca '50 Cent' si-a facut strategia pe aparare, mai degraba decat sa parieze zilnic. Cu alte cuvinte, a fost mult timp in pericol", a mai spus seful strategiei derivatelor la Macro Risk Advisors.Saptamana trecuta bursele americane au scazut drastic dupa ani de crestere. Lunea trecuta, actiunile de pe Bursa de la New York au fost in cadere libera, iar indicele Dow Jones a pierdut aproape 1.600 de puncte, cel mai mare declin din timpul unei zile de tranzactionare.Dupa doua zile de acalmie, joia trecuta bursele au cazut iarasi si indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut.C.S.R.