Adrian Vasilescu (BNR) explica de ce s-a prabusit bursa de la New York si cum ne afecteaza: Nu vine criza, dar si Primul Razboi Mondial a inceput in zile senine

"Prima idee, cea mai importanta, este ca nu vine criza, in ciuda scaderilor de la bursa. Nu vine criza, desi o asemenea afirmatie este intotdeauna periculoasa, pentru ca si Primul Razboi Mondial a inceput in zile senine. In primul rand, pietele internationale nu se asteptau la asta. Si o criza poata sa inceapa, aparent din senin, dar acum nu vine criza", a spus Adrian Vasilescu, marti, intr-o interventie telefonica pentru Digi24.Consilierul a explicat contextul in care are loc scaderea indicelui Dow Jones."In primul rand, pietele internationale nu se asteptau la asta. Ce se intampla acum e legat de evenimentele din aceste zile din SUA (schimbarea conducerii Rezervei Federale a SUA - n.red.). Doamna Yellen pleaca, iar asta a produs ceva emotie", a mai spus Vasilescu.Astazi, Jerome Powell a preluat oficial conducerea Rezervei Federale a SUA, cea mai mare banca centrala a lumii. El ii succede in functie lui Janet Yellen, prima femeie numita in aceasta functie vreodata."Se vede ca au crescut salariile, a scazut somajul - acestea sunt semne ca va incepe un consum mai mare, care automat duce la o inflatie mai mare. Investitorii au inceput sa vanda ca sa isi conserve banii si iata ca ne trezim ca efectele se rasfrang asupra intregii planete, din America pana in Asia", a mai spus Vasilescu.Intrebat la ce sa ne asteptam in perioada urmatoare, consilierul a spus ca trebuie mai intai sa vedem ce se intampla la bursa in zilele ce urmeaza."Ceea ce se intampla pe pietele americane nu este o scadere, ci o corectie. Mai ales ca au fost cresteri mari in perioada anterioara, care nu mai au justificare, astfel ca a inceput corectia. Dupa ce se va calma piata, dupa corectie, vom vedea ce se intampla", a conchis consilierul de strategie al BNR.Bursa din Romania a inceput ziua de marti cu o scadere a indicelui BET de 3%. La ora transmiterii acestei stiri, indicele BET este in scadere cu 2,48 %. Amintim ca indicele Dow Jones s-a depreciat pana la finalul sedintei de luni cu 4,6% , ajungand la valoarea de 24.345,75 puncte, in scadere cu 1.175,21 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, in timp ce indicele S&P 500 a scazut cu 4,10%, la 2.648,94 puncte, iar indicele Nasdaq Composite Index a inregistrat un declin de 3,78%, la 6.967,53 puncte.A.D.