Bezos a vandut actiuni Amazon de aproape 3 miliarde de dolari, intr-o miscare surprinzatoare

In ultimele trei zile ale lunii iulie, Bezos a vandut actiuni in valoare de 2,8 miliarde de dolari, potrivit datelor raportate la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC), transmite Reuters.Amazon a refuzat sa comenteze in legatura cu vanzarile de actiuni efectuate de Bezos.Bezos a anuntat anterior ca intentioneaza sa vanda anual titluri de aproximativ 1 miliard de dolari, pentru finantarea companiei sale constructoare de rachete, Blue Origin. Fosta sotie a lui Bezos, Mackenzie Bezos , care detine in prezent o participatie la Amazon in valoare de peste 37 de miliarde de dolari, este in prezent al doilea mare actionar individual al companiei de comert online.